Самарца подозревают в серии ограблений женщин

Самарские полицейские задержали на ул. Средне-Садовой 35-летнего мужчину, подозреваемого в грабеже, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным правоохранителей, ранее мужчина уже был судим за грабеж и разбойное нападение. А во время проверки выяснилось, что он может быть причастен к целой серии ограблений, совершенных в Самаре.

Так, по версии полиции, на счету у 35-летнего подозреваемого не менее шести нападений на жительниц города 26-35 лет в Промышленном, Советском и Октябрьском районах Самары.

Одно из преступлений было совершено днем 20 июня на пересечении улиц Средне-Садовой и Свободы. У 29-летней самарчанки преступник сорвал с шеи золотую цепочку с кулоном.

Через 10 дней в это же время суток в Промышленном районе произошло аналогичное нападение. В том же районе 5 июля было совершено еще одно преступление. В фактам случившегося возбуждены уголовные дела по статье "Грабеж".