Воры спрятали нефтеврезку на кладбище в Новокуйбышевске

Вечером 10 июля вблизи городского кладбища "Северное" в Новокуйбышевске была обнаружена врезка в трубопровод, через который перекачивалось дизельное топливо.

По данным источника в правоохранительных органах, владелец трубы — АО "Транснефтепродукт Самара". Диаметр врезки составляет 8 мм.

На сегодня не известно, как давно была сделана врезка и похищались ли через нее нефтепродукты.

Поэтому уголовное дело возбудили по факту покушения на кражу. Подозреваемых пока нет.