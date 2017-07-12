В Самарской области парня подозревают в сборе молодежи для проведения националистических силовых акций

В Самарской области молодой человек стал фигурантом уголовного дела из-за публикаций в социальных сетях.

По версии следствия, Александр Бородин не просто размещал у себя на странице материалы, "направленные на возбуждение ненависти и вражды по признаку национальности", но и привлекал молодежь в экстремистскую группировку для проведения силовых акций против некоторых национальностей, которые пришлись им не по душе.

11 мая 2017 г. сотрудники областного УФСБ России провели обыск дома у парня и изъяли предметы и документы, которые могут быть использованы следствием для доказательства вины Александра.

В тот же день в региональном СУ СК РФ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Молодой человек сейчас находится под подпиской о невыезде.