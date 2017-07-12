В Самаре осудили мужчину, изготовившего самодельную бомбу

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатого вещества и взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Как было установлено, житель города с ноября по декабрь 2016 г. приобрел в различных местах сахар, гранулированную аммиачную селитру, гвозди, саморезы и другие предметы и вещества из которых изготовил бомбу.

Преступление выявили сотрудники областного УФСБ России.

Подозреваемый полностью признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.