В Самаре осудили мужчину, изготовившего самодельную бомбу

В Самаре суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в незаконном изготовлении взрывчатого вещества и взрывного устройства, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Как было установлено, житель города с ноября по декабрь 2016 г. приобрел в различных местах сахар, гранулированную аммиачную селитру, гвозди, саморезы и другие предметы и вещества из которых изготовил бомбу.
Преступление выявили сотрудники областного УФСБ России.
Подозреваемый полностью признал вину. Суд назначил ему три года лишения свободы в колонии общего режима и штраф 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.