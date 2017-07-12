В Сергиевске столкнулись девятилетний велосипедист и автомобилистка на внедорожнике

Во вторник, 11 июля, в 18:50, на ул. Ленина в с. Сергиевск девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде Stels по тротуару в направлении ул. Николая Краснова около жилого дома столкнулся с Kia Sportage под управлением 33-летней женщины, пересекавшей тротуар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в ближайшую больницу.
По данным ГИБДД, автомобилистка была трезва. По факту ДТП ведется проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.