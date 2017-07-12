В Сергиевске столкнулись девятилетний велосипедист и автомобилистка на внедорожнике

Во вторник, 11 июля, в 18:50, на ул. Ленина в с. Сергиевск девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде Stels по тротуару в направлении ул. Николая Краснова около жилого дома столкнулся с Kia Sportage под управлением 33-летней женщины, пересекавшей тротуар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии велосипедиста с травмами доставили в ближайшую больницу. По данным ГИБДД, автомобилистка была трезва. По факту ДТП ведется проверка.