Конфликт повара и разнорабочего чапаевского ресторана закончился смертью одного из мужчин

Во вторник, 11 июля, в Чапаевске было возбуждено уголовное дело по факту смерти 54-летнего разнорабочего ресторана "У Равиля".
Мужчина умер 21 мая в городской больнице, куда попал 16 числа того же месяца из своей квартиры на ул. Короткой. По данным судебно-медицинской экспертизы, причина смерти — внутреннее кровотечение от разрыва селезенки и печени.
По версии предварительного следствия, тяжкие травмы пострадавший получил во время ссоры с 35-летним поваром заведения, который избил его, в том числе ногами.
По данным полиции, подозреваемый уже был судим за убийство.
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Жители ул. Губанова г.Самары предлагают Администрации Фурсова или переименовать их улицу в улицу "Кошмаров" или навести там порядок совместно с полицией. На улице имени героя-летчика не могут твориться такие зверства. Разборки компаний подростков, алкоголиков и наркоманов стали системой. Здесь сажают на кол животных и людей, истязают их, гуляют с дикими воплями ночи напролет в гаражах и на детских площадках. Исчезли патрули дружинников и полиции. Жители вечерами бояться выходить из дома. Как правило, преступления остаются нераскрытыми, вдохновляя двуногих нелюдей на новые "подвиги". Поймать их довольно просто - они так и продолжают гулять с наступлением темноты во дворах и ближайших гаражах, расположенных на нечетной стороне улицы.
Очень жаль семью,дети остались сиротами из-за чей-то безбашеной головы,90 года вернулись,или настолько чувствовали безнаказанность за все проделки которые ранее совершали.
"Руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности". Такие слова от начальника полиции области больше кажутся иронией. Сомневаюсь, что данная операция была совершена без ведома руководства Сызранской полиции. А учитывая прибыльность дела, врядли начальник Сызранской полиции Андрей Гусаров, большой любитель дорогих автомобилей и особняков на берегу Волги, не был в курсе дел. Кстати, сам полковник А.В. Гринь был переведен в Самарскую область как грамотный специалист по борьбе с коррупцией. И где эта борьба?
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