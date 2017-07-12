Конфликт повара и разнорабочего чапаевского ресторана закончился смертью одного из мужчин

Во вторник, 11 июля, в Чапаевске было возбуждено уголовное дело по факту смерти 54-летнего разнорабочего ресторана "У Равиля".

Мужчина умер 21 мая в городской больнице, куда попал 16 числа того же месяца из своей квартиры на ул. Короткой. По данным судебно-медицинской экспертизы, причина смерти — внутреннее кровотечение от разрыва селезенки и печени.

По версии предварительного следствия, тяжкие травмы пострадавший получил во время ссоры с 35-летним поваром заведения, который избил его, в том числе ногами.

По данным полиции, подозреваемый уже был судим за убийство.