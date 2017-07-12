Промсвязьбанк удовлетворяет новым требованиям Банка России по рейтингам

Промсвязьбанк, являющийся системно значимым банком и имеющий рейтинг "ruA" от национального рейтингового агентства АО "Эксперт РА", сообщает, что соответствует новым требованиям Банка России в части инвестирования средств НПФ и военной ипотеки, при расчете собственных средств профучастников рынка ценных бумаг, а также соответствует уровням рейтингов для формирования Ломбардного списка.

Соответствующие решения Банка России были опубликованы на сайте регулятора и вступают в силу с 14 июля 2017 года. В целях соблюдения ряда пунктов Положения Банка России № 580-П от 1 марта 2017 года для инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ и накоплений военной ипотеки для банковских активов (облигации и депозиты), установлено требование к рейтингу на уровне не ниже "ruA-" по национальной шкале "Эксперт РА".

Начиная с 14 июля 2017 года при включении в Ломбардный список Банка России облигаций субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также облигаций кредитных организаций будет требоваться наличие у выпусков (эмитентов) указанных ценных бумаг кредитного рейтинга на уровне не ниже "ruВВВ", присвоенного рейтинговым агентством АО "Эксперт РА".