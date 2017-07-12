Областное правительство одобрило кредит для Тольятти

В среду, 12 июля, председатель правительства Самарской области Александр Нефедов провел очередное заседание правительства региона. На нем, в том числе, рассматривался вопрос о предоставлении бюджетного кредита Тольятти.

Решением правительства региона городу будет выделено 49 млн руб. под ¼ действующей ставки рефинансирования Банка России. Срок погашения до трех лет.

Кредит предназначен на финансирование обязательств, возникших в связи с реализацией инвестиционного проекта, а именно на установку приборов учета тепла в школах и социальных объектах.

По словам первого заместителя главы Тольятти Игоря Ладыки, экономия в результате реализации проекта составит около 40 млн руб. в год.