На #NIVAFEST под Тольятти приехала "Нива"-дом из Германии

В минувшие выходные на Федоровских лугах под Тольятти прошел фестиваль внедорожников #NIVAFEST. Поклонники легендарного автомобиля отметили его 40-летие, приняв участие в 13-километровой гонке по бездорожью и пройдя трассу пятиборья для "прокаченных" "Нив". Параллельно с заездами был дан старт летнему экстремальному марафону TESTOSTERONE. Самым заметным гостем фестиваля стала "Нива"-дом, приехавшая аж из Германии.

Размытые дороги, грязь по колено и палящее солнце — погода, словно подгадала и придумала дополнительные препятствия для участников соревнований.

Для тех, кто не за рулем и хочет бежать вопреки всему — марафон TESTOSTERONE. На старте сотни участников, они еще не знают, что ждет их впереди. А ждут сложности. Спортсменам придется преодолеть более двадцати препятствий: грязь, туннели, покрышки, бревна, канаты, затяжные горки, пройти мелководье и переплыть водную преграду. Дистанцию в 4, 8 или 12 км бежать можно в одиночку или в команде.

Пока участники экстремального марафона готовятся принять порцию адреналина, на соседней площадке начинается пятиборье для "Нивоводов": надо как можно быстрее проехаться по бревнам, выпрыгнуть из оврага, вписаться в резкий поворот и не только.

Нашу съемочную группу записывают в экипаж одного из автомобилей. Молодой человек за рулем советует мне и оператору лезть в багажник: задних сидений в его машине нет. После старта начинает твориться что-то невообразимое: трясет, подбрасывает к крыше, швыряет по салону вместе с вещами, которые лежат в задней части автомобиля. Проследить за трассой у нас практически не получается.

В себя мы приходим только на финише. "Все живы? — интересуется водитель Михаил Скакунов. — Нам понравилось, хорошо адреналинчика "поели".

Таких же "сумасшедших" экстремальщиков, как Михаил, здесь больше сотни. В год 40-летия легендарного автомобиля поклонники высказывают свою любовь ревом моторов и стараются выжать из своих 4Х4 все "соки".

Перед началом старта гонки на 13 километров нашей съемочной группе показывают трассу. Автомобилям придется преодолевать воду и ехать через озеро, спускаться в обрыв по скользкой размытой дороге, вязнуть в трясине и идти пешком вброд.

Соревнование начнется как только на площадку прибудут иностранные гости — делегации из Германии, Австрии, Италии и Голландии. Пока начало чемпионата затягивается — экипажи проверяют готовность автомобилей.

"Нива" — это надежно, это автомобиль для настоящих мужиков, — рассказывает Антон Володин. — Я занимаюсь продажей машин и уверен, что эта марка будет актуальна до тех пор, пока автомобили не научатся летать. Никакие иномарки не идут с ней в сравнение".

Променять свою Lada 4Х4 отказывается и Сергей Инкин: "В этой машине хорошо все, на мой взгляд. Я ценю ее за проходимость и за то, что она дает возможность принять участие в таких веселых мероприятиях".

На поляну фестиваля под гул автомобильных гудков заезжают отечественные внедорожники с иностранными номерами. Больше десяти человек на Федоровские луга приехали из заграницы специально, чтобы принять участие в гонке по бездорожью.

Внимание гостей праздника приковывает оригинальная модификация, которая выполнена в виде дома на колесах. Внутри чудом умещается все, что надо: небольшая кухня, телевизор, диван, шкаф и несколько полочек.

Пока владелец машины показывает россиянам чудо техники, один из участников экскурсии, глядя на автомобиль, не переставая улыбается.

"Вот мы и встретились! — ставит в тупик своей фразой Олег Данилин. — Это был экспериментальный автомобиль. Его сделали как один из вариантов дальнейшего развития темы "Нива". Помню как на презентации все похлопали идее, но дальше дело не пошло. В то время я работал на АвтоВАЗе. Машина очень долго стояла в отстойнике, а испытатели любили в ней отдохнуть. Потом проект попал в Германию, и в начале 90-х там было выпущено всего десять автомобилей. Это как раз один из них".

Версия дома на колесах от отечественных конструкторов принимать участия в соревнованиях, конечно, не принимала.

Тем временем спортсмены выходят на старт. В задании — координаты. Необходимо верно найти точку, сфотографироваться около нее вместе с машиной и двигаться как можно быстрее дальше.

Мы отправляемся по маршруту на судейском автомобиле и уже на первом же испытании не можем усидеть на месте. Участники находят заданную точку в озере, машины пытаются заехать поглубже, уходя практически по колеса в воду. На прохождение препятствия у каждого экипажа уходит минут пятнадцать. В результате через некоторое время на берегу скапливается огромная пробка.

"У нас все хорошо, только вот намокли. Зато очень весело", — говорит Антон Зацепин, штурман одного из экипажей. На молодом человеке высокие болотные сапоги. К слову, все штурманы выглядят примерно одинаково. В их задачу входит определять нужную точку и рассчитать лучшую траекторию поездки.

За рулем одной из "Нив" встречаем Александра Кобенко, министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. "Скажу, что очень интересно. Единственное, что пока не знаем куда ехать — заблудились", - рассказал он.

Одного из участников застаем практически на середине небольшого озера. Машина заглохла. Молодой человек, высовываясь из окна, сообщает, что у него все в полном порядке, автомобиль сейчас вытянут с помощью лебедки.

Участники гонки по бездорожью приходят к финишу спустя пять часов: счастливые и по уши в грязи. Обещают повторить как минимум в следующем году.