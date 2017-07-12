Самарский гребец Илья Штокалов получит "бронзу" Олимпийских игр 2016 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 11 июля опубликовал решение, согласно которому самарский гребец Илья Штокалов будет официально признан бронзовым призером XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.
16 августа 2016 года в рамках Олимпийских игр состоялись соревнования по гребле в каноэ-одиночке на 1000 метров. По их итогам третье место занял молдаванин Сергей Тарновский, самарский спортсмен Илья Штокалов стал четвертым. Через несколько дней Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) сообщила, что допинг-проба Тарновского, которую он сдавал перед Олимпийскими играми, дала положительный результат.
Молдавский гребец был временно отстранен, а в январе 2017 года ICF дисквалифицировала его на четыре года, лишив бронзовой медали Олимпиады в Рио. Тем не менее Штокалов не мог быть официально признан бронзовым призером до момента завершения всех юридических разбирательств по данному вопросу.
Тарновский подал заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) — высшую инстанцию по рассмотрению спора. В своей апелляции спортсмен утверждал, что найденное в его пробе запрещенное вещество GHRP-2 (релизинг-пептиды гормона роста) попало в его организм с пищевой добавкой. Комиссия CAS посчитала, что спортсмен не смог доказать отсутствие намерений в употреблении допинга, предоставив свою версию без каких-либо подтверждающих доказательств. Суд отклонил апелляцию Тарновского и подтвердил решение ICF. Соответствующее решение CAS опубликовал 11 июля 2017 года.
Таким образом, Международный олимпийский комитет вручит бронзовую медаль Олимпийских игр — 2016 Илье Штокалову.
"Конечно, я ждал решения CAS, но особо уже не надеялся, что получу эту бронзовую медаль Игр в Рио. Я очень рад, доволен этим решением! Все-таки олимпийский финал прошел в острой борьбе, интервал между третьим и четвертым местами был минимальнейшим. Все меня постоянно спрашивали: что, когда уже решат, когда получишь медаль? Ну все, груз ожидания спал, "бронзу" передают мне", — сказал Илья Штокалов в интервью агентству "Р-Спорт".
Илья Штокалов выступит на чемпионате Европы, который пройдет в болгарском Пловдиве 14–16 июля, в каноэ-одиночке на дистанции 500 м, сообщает министерство спорта Самарской области.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!