В Самаре 18-летнего парня и 19-летнюю студентку подозревают в попытке сбыта наркотиков

В Самаре 18-летнего безработного парня и его 19-летнюю знакомую — студентку самарского техникума задержали при попытке сбыть значительную партию наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Ранее правоохранители получили информацию о том, что парень и девушка планируют сбывать в Самаре запрещенные вещества через тайники.

Недавно подозреваемых задержали с поличным у дома на ул. Ново-Вокзальной. У девушки изъяли семь свертков с 0,14 г синтетического наркотика. А в квартире молодого человека полицейские обнаружили металлическую лопатку с остатками запрещенного вещества, весы, моток изоленты, а также 33 свертка с 14,56 г синтетического наркотика, 11,13 г N-метилэфедрона и 20,07 г гашиша.

По факту покушения на сбыт наркотиков в значительном размере возбуждено уголовное дело.