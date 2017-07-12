В Самаре 50 ребят получат городские стипендии

Администрация города установила стипендии одаренным детям и талантливой молодежи на 2017 год.

За достижения в сфере культуры и искусства городские стипендии в размере 5 тыс. рублей ежемесячно будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты самарских ВУЗов, проявившие себя в творчестве.

Также утвержден список 25 стипендиатов, которых решили поощрить за успехи в сфере физической культуры и спорта. Среди ребят, которые получат городскую стипендию — воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, учреждений дополнительного образования спортивного профиля, центров детского творчества, передает корреспондент Волга Ньюс.