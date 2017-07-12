В Самаре 50 ребят получат городские стипендии

Администрация города установила стипендии одаренным детям и талантливой молодежи на 2017 год.
За достижения в сфере культуры и искусства городские стипендии в размере 5 тыс. рублей ежемесячно будут получать 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты самарских ВУЗов, проявившие себя в творчестве.
Также утвержден список 25 стипендиатов, которых решили поощрить за успехи в сфере физической культуры и спорта. Среди ребят, которые получат городскую стипендию — воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, учреждений дополнительного образования спортивного профиля, центров детского творчества, передает корреспондент Волга Ньюс.
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Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!