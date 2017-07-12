В этом году в Самарском университете будут учиться 187 иностранцев

В Самарском университете продолжается приемная кампания. О своем желании учиться в вузе на данный момент заявили 4205 абитуриентов, из них 187 человек — иностранцы.
Подача документов на бюджетные места продолжится до 26 июля.
В этом году 85 абитуриентов смогут учиться на платных местах за счет средств Самарской области. В 2017 году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия), сообщает пресс-служба областного правительства.
Кроме того, Самарский университет учредил специальную стипендию для абитуриентов, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ.
Последние комментарии
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.
Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!