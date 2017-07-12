16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Школа в "Южном городе" набрала 10 первых классов В Самарском университете вручили дипломы первым выпускникам направления "Реклама и связи с общественностью" В журнале Nature вышла статья самарских ученых о росте кристаллов Как выпускнику оспорить результаты единого госэкзамена Опыт Самарской области в управлении образованием будет внедрен в 15 регионах

Образование Общество

В этом году в Самарском университете будут учиться 187 иностранцев

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 277
Версия для печати

В Самарском университете продолжается приемная кампания. О своем желании учиться в вузе на данный момент заявили 4205 абитуриентов, из них 187 человек — иностранцы.

Подача документов на бюджетные места продолжится до 26 июля.

В этом году 85 абитуриентов смогут учиться на платных местах за счет средств Самарской области. В 2017 году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия), сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, Самарский университет учредил специальную стипендию для абитуриентов, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ.

Гид потребителя

Последние комментарии

ღТаТаღ ♥♥♥ 31 мая 2017 05:52 Прокуратура обнаружила поборы в самарской школе №41

Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!

Елена Андреева 26 мая 2017 12:31 Принято решение о ликвидации архитектурно-строительного института в СамГТУ

Конец родному институту. Печально.

Яна Сагатовская 28 марта 2017 12:39 Через тернии к знаниям: по каким дорогам самарские дети ходят в школу

Вэлком в Новокуйбышевск, что бы вы сказали об окружении наших слов.У нас картина оооооочень интересная: то через лужи месим грязь-этим славится территория около 20 шк,то через машины,которые проезжают на тротуар и им нет законов,а ведь даже в том году отгородили часть пешеходной зоны для пезопасности и все равно едут.Лужа в сезон весна-осень за воротами 20 школы-там по щиколотку воды и не обойдешь-лезем на газон,а там грязь и такие "чистые"заходим в школу.Это только один эпизод.А с другой стороны за забором к Бочариковой за Тонусом нет спуска со ступенями,а просто гора по которой катится надо,угол наклона 45градусов как минимум.И многие едут и падают,бьют затылки и копчики...Приезжайте-будет интересно!!!

Ксения Штефан 25 ноября 2016 07:13 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.

Екатерина Шашкина 21 ноября 2016 15:05 Прокуратура ведет проверку по жалобам родителей на поборы в детсаду в Крутых Ключах

Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!

Фото на сайте

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

Выездное заседание в микрорайоне "Южный город"

В Самаре поздравили стобалльников

В Самаре поздравили стобалльников

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Жигулевская ГЭС поздравила лучших выпускников городских школ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6