В этом году в Самарском университете будут учиться 187 иностранцев

В Самарском университете продолжается приемная кампания. О своем желании учиться в вузе на данный момент заявили 4205 абитуриентов, из них 187 человек — иностранцы.

Подача документов на бюджетные места продолжится до 26 июля.

В этом году 85 абитуриентов смогут учиться на платных местах за счет средств Самарской области. В 2017 году региональное правительство выделило вузу квоты на подготовку бакалавров, специалистов и магистров гуманитарных (филология, история, психология, социология), а также естественнонаучных направлений (химия, биология, фундаментальная и прикладная химия), сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, Самарский университет учредил специальную стипендию для абитуриентов, набравших высокие баллы по результатам ЕГЭ.