Активисты ОНФ выпустят в Волгу мальков стерляди

Активисты Общероссийского Народного фронта в пятницу, 14 июля, проведут экологическую акцию "Живая Волга". Они выпустят мальков стерляди в акваторию Волги для воспроизводства ценных пород рыбы.

В акции примут участие представители общественных экологических организаций Общественной палаты Самарской области, эксперты.

"Отсутствие экологической культуры и активная хозяйственная деятельность человека в непосредственной близости с рекой привели к загрязнению реки и нарушению экологического баланса, — пояснил цель акции сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. — Многие породы рыб либо исчезли, либо существенно сократили свою популяцию. Наши молодые активисты, которые в июне прошли с экологическим десантом по территории национального парка "Самарская Лука" и очистили береговую линию Волги от мусора, сегодня продолжают полезное и важное дело пополнения речных запасов нашей главной реки ценными породами рыб".

В Волгу выпустят около 300 молодых особей стерляди, которые относятся к осетровым породам рыб, являются исчезающим видом и запрещены к вылову. Эксперты экологи считают, что совместными усилиями специалистов и общественности удастся сохранить их в естественной среде обитания, в Волге, и будущие поколения будут знать об этих породах рыб не понаслышке.