Активисты ОНФ выпустят в Волгу мальков стерляди

Активисты Общероссийского Народного фронта в пятницу, 14 июля, проведут экологическую акцию "Живая Волга". Они выпустят мальков стерляди в акваторию Волги для воспроизводства ценных пород рыбы.
В акции примут участие представители общественных экологических организаций Общественной палаты Самарской области, эксперты.
"Отсутствие экологической культуры и активная хозяйственная деятельность человека в непосредственной близости с рекой привели к загрязнению реки и нарушению экологического баланса, — пояснил цель акции сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский. — Многие породы рыб либо исчезли, либо существенно сократили свою популяцию. Наши молодые активисты, которые в июне прошли с экологическим десантом по территории национального парка "Самарская Лука" и очистили береговую линию Волги от мусора, сегодня продолжают полезное и важное дело пополнения речных запасов нашей главной реки ценными породами рыб".
В Волгу выпустят около 300 молодых особей стерляди, которые относятся к осетровым породам рыб, являются исчезающим видом и запрещены к вылову. Эксперты экологи считают, что совместными усилиями специалистов и общественности удастся сохранить их в естественной среде обитания, в Волге, и будущие поколения будут знать об этих породах рыб не понаслышке.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.