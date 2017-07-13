Из фонда губернатора выделили 9 млн руб. семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане

Из резервного фонда губернатора Самарской области выделено 9 млн руб. на материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане.

Соответствующее постановление за подписью губернатора Николая Меркушкина опубликовано на сайте правительства области.

Самарским семьям, в которых есть погибшие в результате этого ДТП, выплатят по 1 млн рублей.

Пострадавшим в аварии в зависимости от степени тяжести полученных травм полагается 500, 200 или 100 тыс. рублей.

К постановлению прилагаются образцы заявлений.

Напомним, ДТП произошло 2 июля. В автобусе "Самара - Ижевск" погибли 14 человек, в том числе шесть жителей Самарской области. Еще шесть самарцев пострадали.