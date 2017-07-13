На трассе М-5 между Тольятти и Сызранью в ДТП погибли четыре человека

В четверг, 13 июля, на трассе М-5 произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 6:30 между 956 и 957 км трассы М-5 по неустановленной причине 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны Тольятти в направлении Сызрани, выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Renault Magnum.

Как сообщили в областной полиции, от полученных в результате ДТП от травм на месте происшествия скончались водитель Hyundai и три его пассажира: два 54-летних мужчины и один 33-летний. 42-летний пассажир легковушки получил серьезные телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой скорой помощи в одну из тольяттинских больниц.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель фуры находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза.

Также выясняется, когда водитель легковушки получил права.

Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.