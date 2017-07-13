На трассе М-5 между Тольятти и Сызранью в ДТП погибли четыре человека

В четверг, 13 июля, на трассе М-5 произошло ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД РФ по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, примерно в 6:30 между 956 и 957 км трассы М-5 по неустановленной причине 20-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигавшийся со стороны Тольятти в направлении Сызрани, выехал на "встречку", где столкнулся с грузовиком Renault Magnum.
Как сообщили в областной полиции, от полученных в результате ДТП от травм на месте происшествия скончались водитель Hyundai и три его пассажира: два 54-летних мужчины и один 33-летний. 42-летний пассажир легковушки получил серьезные телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой скорой помощи в одну из тольяттинских больниц.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель фуры находился в трезвом состоянии. Наличие или отсутствие алкоголя в крови погибшего автомобилиста определит судебно-медицинская экспертиза.
Также выясняется, когда водитель легковушки получил права.
Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.