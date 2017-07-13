Пензенское УФАС вскрыло картельный сговор между компаниями самарского бизнесмена

Самарские строительные компании Игоря Разного ООО "ССК "ДорМостАэро", ООО "Волга-Проект" и ООО "НПО "Авангард" признаны виновными в заключении картельного сговора при разыгрывании 15 крупных государственных контрактов на строительство и ремонт дорог в Пензенской области на общую сумму более 1 млрд руб., пишет "Самарское обозрение".

Соответствующее решение 29 июня приняла специально созданная комиссия Пензенского управления ФАС.

Дело о картельном сговоре по п. 2 ч. 1 ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции" возбуждено 19 декабря 2016 года. Антимонопольная служба заподозрила, что предприятия, выступавшие конкурентами в крупных государственных торгах, заключили соглашение, которое могло привести к повышению цен на контракты. Тогда в определении УФАС говорилось о 14 электронных аукционах, в которых фигуранты участвовали в 2015–2016 годах.

Как следует из материалов дела, компании не особенно заботились о том, чтобы скрыть свою аффилированность. Для участия в торгах они указали одинаковые телефонные номера и электронные адреса контактного лица. Более того, для контакта со всеми организациями был указан один и тот же человек. Его имя и должность в компаниях УФАС публично не раскрывает. Также установлено, что заявки на участие в конкурсе принадлежат одному автору, а для подачи заявок использовался один и тот же IР-адрес.

По информации источника, "ООО "ССК "ДорМостАэро", ООО "Волга-Проект", ООО "НПО "Авангард", попарно участвуя в проводимых аукционах, устранили между собой конкуренцию, благодаря чему их действия привели (могли привести) к повышению, поддержанию цен на торгах.

30 июня пресс-служба Пензенского УФАС сообщила, что дело "о дорожном картеле" было рассмотрено. Согласно этому сообщению, признаки сговора обнаружили уже при проведении 15 аукционов по ремонту дорог. Общая сумма заключенных контрактов составила почти 1,38 млрд рублей.

"Ответчикам выданы предписания о недопущении нарушения антимонопольного законодательства", — говорится в сообщении пресс-службы.