Поставщики инициируют уголовное преследование бенефициара сети "Остап"

Экс-владелец сети магазинов "Остап" Сергей Симонов рискует стать фигурантом уголовного дела, возбуждения которого добиваются поставщики сети, которые после продажи Симоновым магазинов так и не дождались денег за поставленный товар, пишет "Самарское обозрение".

Сергей Симонов является бенефициаром ГК "Остап". Сеть магазинов группы была одним из немногочисленных местных крупных ритейловых проектов. Весной 2017 г. часть магазинов "Остапа" купил холдинг "Яр-Табак". Инвесторы покупали именно недвижимость "Остапа", а операторы магазинов с накопившимися у них долгами остались под контролем Симонова. Возвращать долги бенефициар "Остапа" не спешил.

Сейчас в Арбитражный суд Самарской области стали поступать иски о взыскании долга к операторам "Остапа" от поставлявших в сеть продукты питания компаний: ООО "Магнат", ООО "Мистерия", ООО "Компания "Выбор", ООО "А.С.К.", ООО "Тристан" и т. д. Последнее заявление, принятое арбитражем, датировано июнем. Всего на сайте суда зарегистрировано более 20 исковых заявлений на сумму от 5 тыс. руб. до 800 тыс. руб. каждое.

В качестве ответчиков указаны операторы "Остапа" — ООО "Ритэйл-Алко", ООО "Ритэйл-Алко Плюс", ООО "Ритэйл-Б", ООО "Ритэйл-К", ООО "Ритэйл-Н", ООО "Ритэйл-О", ООО "Ритэйл-Т" и т. д. Судя по данным системы "СПАРК-Интерфакс", большинством операторов владеют представители семьи Симоновых. Собственником "Ритэйл-Алко", "Ритэйл-Алко Плюс" выступает Сергей Симонов, "Ритэйл-Б" — Андрей Симонов, "Ритэйл-О" — Елена Симонова.

Отчаявшиеся поставщики, очевидно, решили не ограничиваться судебными баталиями и попытались инициировать уголовное преследование бенефициара "Остапа".

ООО "Компания "Выбор" направила заявление в прокуратуру Самарской области с требованием проверить действия Сергея Симонова на наличие в них признаков мошенничества. В самой компании подтвердили факт обращения в прокуратуру, сообщив, что надзорное ведомство передало заявление в отдел полиции № 1 управления МВД России по городу Самаре. От более подробных комментариев в "Выборе" отказались. Согласно базе арбитражного суда, всего операторы "Остапа" задолжали "Выбору" порядка 1 млн рублей.

На какой стадии находится заявление поставщика, пока не совсем понятно. Ответ на запрос "СО" из отдела полиции Кировского района на момент сдачи номера не поступил. По информации "СО", с аналогичным заявлением в правоохранительные органы обратились еще несколько поставщиков. Однако подтверждать данный факт они отказались, объяснив это тем, что "Остап" с ними тогда точно не рассчитается.

"Сергей Симонов перестал рассчитываться с контрагентами. Сам он ничего не объясняет. Претензии, направленные в адрес фирм "Остап", до настоящего времени остаются без ответа", — сетует представитель одной из компаний-поставщиков. "Мы работали с "Остапом" очень долго. Поставляли им товар. Когда появилась информация о том, что Сергей Симонов продает магазины, прекратили поставки и начали писать им претензии, так как на тот момент у них уже была просроченная задолженность. Ответ мы не получили. Затем мы обратились в суд с иском о взыскании задолженности. У нас более десятка исков. По некоторым из них суд вынес решение. Юристы Сергея Симонова подали апелляции на решения. То есть получается, что таким образом они тянут время. Зачем им это нужно, я не понимаю. Видимо, платить нам никто не собирается", — излагает свою версию происходящего поставщик.

Другой контрагент сообщил "СО", что Симонов обещал рассчитаться с ним в октябре. "Такой ответ меня не обрадовал, так как не исключено, что все активы оператора "Остапа" к тому времени будут полностью выведены", — сетует источник.

Сергей Симонов отрицает наличие конфликта с поставщиками и говорит, что гасит долги. "Мы расплачиваемся с нашими контрагентами. Наш офис работает, все наши поставщики могут с нами связаться. Ни один из крупных поставщиков не подал на нас в суд. Поставщиков у нас около 100. В суд пошли несколько компаний, которые почему-то решили навести панику, хотя для этого нет причин. К тому же у них самих есть задолженность перед нами. Обращаться в правоохранительные органы — их право, но я не нахожу их действия адекватными. Я не являюсь собственником большинства операторов "Остапа". Поставщики, которые пожаловались на меня, просто валят все в одну кучу", — заявил "СО" Сергей Симонов.

В одном из поставщиков "Остапа" "СО" подтвердили, что операторы самарской сети продолжают обслуживать свою задолженность и гасят долги.

Управляющий партнер адвокатского бюро "Карпов, Тараборин и партнеры" Дмитрий Тараборин подтвердил, что сложившаяся ситуация может являться поводом для обращения с заявлением в правоохранительные органы. "Но в данном случае речь, скорее всего, может пойти не о мошенничестве, а о присвоении и растрате. Эта статья при сумме претензий свыше 1 млн руб. подразумевает ответственность в виде лишения свободы сроком до 10 лет". Тараборин добавляет, что на практике расследовать такие дела непросто.