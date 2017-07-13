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Суды Происшествия

Татьяна Жевжаренко с подельницей должны заплатить по операциям с векселями Тусарбанка 41 млн рублей

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Самарский областной суд признал оправданными требования ООО "Профит" о взыскании 41 млн руб. с бывшей зампредправления ЗАО "ПолимерАвто" Татьяны Жевжаренко и экс-управляющей тольяттинским филиалом ЗАО "Тусарбанк" Ирины Счастливенко, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, обе женщины осуждены за мошенничество и сейчас находятся в колонии. Несмотря на то, что ранее арбитраж взыскал ту же сумму в пользу "Профита" с обанкроченного Тусарбанка, областной суд посчитал, что ответчицы обязаны исполнить и "самостоятельные обязательства" перед истцом.

В версии областного суда, "истцом осуществлен выбор способа защиты нарушенного права путем предъявления иска к акционерному коммерческому банку "Тусар", нарушенное право истца получило судебную защиту при удовлетворении его иска арбитражным судом. То обстоятельство, что до настоящего времени взысканная решением арбитражного суда сумма АКБ "Тусар" не выплачена, не имеет правового значения для вывода о невозможности ее повторного взыскания", а "у ответчиков имеется самостоятельное обязательство перед истцом, возникшее из причинения вреда в результате совершения действий, за которые они были осуждены".

Включение же ООО "Профит" в реестр требований кредиторов Тусарбанка "имеет цель обеспечения права на участие кредитора в деле о банкротстве и не влияет на материальные отношения сторон по данному делу".

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