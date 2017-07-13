Татьяна Жевжаренко с подельницей должны заплатить по операциям с векселями Тусарбанка 41 млн рублей

Самарский областной суд признал оправданными требования ООО "Профит" о взыскании 41 млн руб. с бывшей зампредправления ЗАО "ПолимерАвто" Татьяны Жевжаренко и экс-управляющей тольяттинским филиалом ЗАО "Тусарбанк" Ирины Счастливенко, пишет "Самарское обозрение".
Напомним, обе женщины осуждены за мошенничество и сейчас находятся в колонии. Несмотря на то, что ранее арбитраж взыскал ту же сумму в пользу "Профита" с обанкроченного Тусарбанка, областной суд посчитал, что ответчицы обязаны исполнить и "самостоятельные обязательства" перед истцом.
В версии областного суда, "истцом осуществлен выбор способа защиты нарушенного права путем предъявления иска к акционерному коммерческому банку "Тусар", нарушенное право истца получило судебную защиту при удовлетворении его иска арбитражным судом. То обстоятельство, что до настоящего времени взысканная решением арбитражного суда сумма АКБ "Тусар" не выплачена, не имеет правового значения для вывода о невозможности ее повторного взыскания", а "у ответчиков имеется самостоятельное обязательство перед истцом, возникшее из причинения вреда в результате совершения действий, за которые они были осуждены".
Включение же ООО "Профит" в реестр требований кредиторов Тусарбанка "имеет цель обеспечения права на участие кредитора в деле о банкротстве и не влияет на материальные отношения сторон по данному делу".
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.