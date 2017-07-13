Через территорию "Жигулевских стройматериалов" пытаются пробить доступ к берегу Волги

Жители микрорайона Яблоневый овраг инициировали тяжбу с ЗАО "Жигулевские стройматериалы" за право доступа к берегу Волги, проход к которому лежит через территорию предприятия, пишет "Самарское обозрение".

Борьба за дорогу к волжскому склону, проходящую через площадку ЗАО "Жигулевские стройматериалы", имеет многолетнюю историю. Только через площадку цементного завода жители пос. Яблоневый овраг могут попасть к Жигулевскому морю и расположенному там дикому пляжу. С момента постройки завода в конце 50-х годов прошлого века доступ к пляжу для местных жителей был свободным. В 2010 г. новый собственник "ЖСМ" — "Евроцемент групп" — изменил существовавший порядок. Предприятие перекрыло проход, мотивируя свои действия запретом на нахождение посторонних лиц вблизи опасного производства. В том же году администрация Жигулевска, на тот момент возглавляемая Александром Курылиным, выступила в защиту местных жителей и потребовала установить постоянный сервитут на дорогу к пляжу. Утвержденное в одностороннем порядке публичное право на площадку действовало лишь полгода — "ЖСМ" оперативно оспорили его в арбитраже. Вторую попытку вернуть доступ к побережью местные чиновники возобновили в 2013 г. по той же схеме. Мэр Владимир Классен вновь подписал постановление о постоянном публичном сервитуте. Но и этот документ признали незаконным и отменили. Переломить ситуацию путем обращения в вышестоящие инстанции администрации Жигулевска не удалось.

В "ЖСМ" свою позицию объясняют исполнением требований действующего законодательства РФ и тем, что предприятие эксплуатирует опасные производственные объекты. "Судами установлено, что дороги общего пользования на территории промышленной площадки ЗАО "ЖСМ" отсутствуют, в прибрежной полосе отсутствует оборудованное место для купания и проведения досуга граждан (пляж), непосредственно на берегу р. Волги в границах г.о. Жигулевск расположены очистные сооружения, нахождение граждан на территории промышленной площадки в прибрежной полосе является опасным. Недопущение нахождения посторонних лиц на территории промышленной площадки "ЖСМ" осуществляется во исполнение норм законодательства РФ", — сообщила в ответе на запрос "СО" генеральный директор ЗАО "ЖСМ" Алла Полозова.

Теперь жители пос. Яблоневый овраг пытаются самостоятельно отвоевать право пользоваться дорогой к берегу Волги через территорию "ЖСМ". С соответствующим иском в Жигулевский районный суд в защиту интересов своих и соседей по микрорайону обратились местные жители Ольга Говорова и Надежда Казаченкова. Они настаивают на безопасности прохода к Волге через территорию предприятия. Главным их аргументом является то, что с 2015 г. "ЖСМ" фактически остановили производство цемента и щебня. Вся деятельность предприятия к настоящему времени ограничена отгрузкой ранее добытого щебня.

"Те суды, которые принимали решение по данному делу в 2013–2015 гг., ссылались только на то, что предприятие является действующим опасным производством. Но с 2015 г. завод не работает и производство вряд ли восстановит", — считает Казаченкова.

В ходе судебного заседания представители "ЖСМ" действительно продолжали аргументировать свою позицию тезисом, что завод — "действующее опасное производство" и "наращивает объемы отгрузки". Согласно материалам дела, представитель "ЖСМ" Ирина Федулеева сообщала, что в 2016 г. с предприятия было отгружено 485,6 тыс. тонн продукции водным транспортом, 79,847 тыс. тонн — автомобильным транспортом. Количество машин, отгруженных в 2016 г., составило 4529 единиц и 165 барж.

Жители Яблоневого оврага этого роста отгрузки не видят. Напротив, они убеждены в том, что в недалеком времени завод совсем остановится и ликвидируется. В пользу этого они приводят ряд фактов, которых, по их словам, не отрицают и представители "ЖСМ". Количество персонала, сохранившегося на заводе, не превышает 160 человек (при том что ранее там было около 4 тыс. работников). Они занимаются лишь отгрузкой ранее добытых стройматериалов, демонтажем некогда действовавшего оборудования и административной работой. "Все говорит о том, что завод просто подчищают, чтобы в итоге продать территорию", — считает Казаченкова. По ее мнению, приведенные в суде представителями общества доводы о том, что "ЖСМ" увеличивают объемы отгрузки и намерены продолжать работу, являются лишь устными заявлениями и документами не подтверждены.

В администрации Жигулевска также не обладают сведениями о том, что "ЖСМ" намерены активизироваться. "Никаких официальных заявлений о том, что завод планирует восстановить производство цемента, к нам не поступало", — сообщил "СО" заместитель главы г.о. Жигулевск по экономике Владимир Глинских.