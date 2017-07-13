В Самаре реконструируют фонтан у памятника "Красное знамя" на ул. Красноармейской

В Самаре реконструируют фонтан у памятника "Красное знамя" (Памятник борцам за революцию) на пересечении ул. Красноармейской и ул. Чапаевской, сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Стоимость работ оценивается в 15,9 млн рублей.

По техзаданию подрядчик должен полностью восстановить фонтан, облицевать его гранитными плитами и установить "систему автоматического управления светодинамического фонтанного комплекса с системами включения/выключения по времени, изменения высоты струи и системой управления цвета подсветки".

Все работы по фонтанному комплексу должны быть выполнены до декабря 2017 года.