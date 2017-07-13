В Самаре реконструируют фонтан у памятника "Красное знамя" на ул. Красноармейской

В Самаре реконструируют фонтан у памятника "Красное знамя" (Памятник борцам за революцию) на пересечении ул. Красноармейской и ул. Чапаевской, сообщается на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает департамент городского хозяйства и экологии администрации Самары. Стоимость работ оценивается в 15,9 млн рублей.
По техзаданию подрядчик должен полностью восстановить фонтан, облицевать его гранитными плитами и установить "систему автоматического управления светодинамического фонтанного комплекса с системами включения/выключения по времени, изменения высоты струи и системой управления цвета подсветки".
Все работы по фонтанному комплексу должны быть выполнены до декабря 2017 года.
Памятник "Красное знамя" в Самаре был установлен в 1977 году, в дни празднования 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Авторы проекта — архитектор А. Г. Моргун, скульпторы И. Б. Федоров, А. И. Фролов.