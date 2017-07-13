RАЕХ сменил прогноз для Кошелев-Банка на негативный

Рейтинговое агентство RАЕХ ("Эксперт РА") пересмотрело кредитный рейтинг самарского АО "Кошелев-Банк" по новой методологии. Банку присвоен новый рейтинг ruВВ, соответствующий рейтингу АIII по прежней шкале (ранее банку был присвоен рейтинг Аll), а также изменен прогноз со стабильного на негативный, пишет "Самарское обозрение".

Среди ключевых факторов, повлиявших на рейтинг Кошелев-Банка, агентство назвало злоупотребление операциями с аффилированными лицами. На 1 июня отношение чистых активов, приходящихся на связанные стороны, к капиталу превышает 100%.

Кошелев-Банк подконтролен бенефициарам корпорации "Кошелев" и, собственно, специализируется на ипотечном кредитовании недвижимости жилого района "Кошелев-Проект", напоминает издание.

Кроме того, агентство отмечает рост зависимости ресурсной базы кредитной организации от средств физических лиц.

"За период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года средства физлиц и ИП увеличились на 58,5%, формируя на 1 июня 2017 года 67,8% валовых пассивов против 59,4% годом ранее. Агентство рассматривает стратегию развития банка как рискованную в связи с сохранением планов по наращиванию средств населения", — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Председатель правления Кошелев-Банка Олег Багаев изменение прогноза на негативный связывает с общими тенденциями в экономике.

"На данный момент у Кошелев-Банка самый высокий кредитный рейтинг от RАЕХ среди банков Самарской области", — отметил Багаев.