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ЖКХ и благоустройство Общество

Депутаты губернской думы проконтролировали выполнение инвестпрограммы СКС к ЧМ-2018

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды провели выездное совещание на объектах ООО "СКС".

Сначала гости осмотрели оборудование, которое было установлено на насосно-фильтровальной станции № 2 в рамках реализации инвестиционной программы. Это установки плавного пуска и частотно-регулируемые приводы, которые серьезно сокращают расход электроэнергии и практически исключают возникновение гидроударов, тем самым повышая надежность работы всей системы водоснабжения города. Виталий Коротких, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы интересовался вопросами окупаемости и экономическим эффектом проектов.

Затем депутаты внимательно рассмотрели все аспекты работ по строительству двух новых водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, которые должны обеспечить новый стадион чистой питьевой водой. Общая протяженность этих водоводов 4,6 км. На сегодняшний день выполнено более половины работ: заведены гильзы под ул. Демократическую и Московское шоссе, ведется строительство пяти водопроводных камер, уложено 1390 м трубы диаметром 1200 мм и 379 м трубы диаметром 1000 мм.

Не обходится, правда, без некоторых осложнений. Пример, который уже у всех на слуху, незаконные гаражи. Таких на пути строителей было 43, 23 из которых они смогли убрать. К большому сожалению, районная администрация действенной помощи в этом вопросе не оказывает.

"Сегодня вопросов к СКС, к выполнению инвестпрограммы у нас нет, — отметил Андрей Кислов, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы. — Мы видим, что объекты строятся, темпы строительства опасений не вызывают. Что касается проблемных вопросов, то мы подготовим письмо вице-губернатору, курирующему вопросы строительства стадиона, и, думаем, что все поправим".

Инвестиционная программа ООО "СКС" рассчитана до 2019 года, составляет 3,6 млрд руб. и выполнена сегодня более чем наполовину.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

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