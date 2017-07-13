Депутаты губернской думы проконтролировали выполнение инвестпрограммы СКС к ЧМ-2018

Члены комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды провели выездное совещание на объектах ООО "СКС".

Сначала гости осмотрели оборудование, которое было установлено на насосно-фильтровальной станции № 2 в рамках реализации инвестиционной программы. Это установки плавного пуска и частотно-регулируемые приводы, которые серьезно сокращают расход электроэнергии и практически исключают возникновение гидроударов, тем самым повышая надежность работы всей системы водоснабжения города. Виталий Коротких, заместитель председателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы интересовался вопросами окупаемости и экономическим эффектом проектов.

Затем депутаты внимательно рассмотрели все аспекты работ по строительству двух новых водоводов диаметром 1000 и 1200 мм, которые должны обеспечить новый стадион чистой питьевой водой. Общая протяженность этих водоводов 4,6 км. На сегодняшний день выполнено более половины работ: заведены гильзы под ул. Демократическую и Московское шоссе, ведется строительство пяти водопроводных камер, уложено 1390 м трубы диаметром 1200 мм и 379 м трубы диаметром 1000 мм.

Не обходится, правда, без некоторых осложнений. Пример, который уже у всех на слуху, незаконные гаражи. Таких на пути строителей было 43, 23 из которых они смогли убрать. К большому сожалению, районная администрация действенной помощи в этом вопросе не оказывает.

"Сегодня вопросов к СКС, к выполнению инвестпрограммы у нас нет, — отметил Андрей Кислов, председатель комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы. — Мы видим, что объекты строятся, темпы строительства опасений не вызывают. Что касается проблемных вопросов, то мы подготовим письмо вице-губернатору, курирующему вопросы строительства стадиона, и, думаем, что все поправим".

Инвестиционная программа ООО "СКС" рассчитана до 2019 года, составляет 3,6 млрд руб. и выполнена сегодня более чем наполовину.