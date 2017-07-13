В Самаре у лыжной базы "Чайка" сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной партией психотропных веществ

В июле управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о приобретении и сокрытии неустановленным лицом психотропных веществ в специально оборудованном тайнике в 500 метрах от лыжной базы "Чайка" в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.

По данным УФСБ по Самарской области, 1 июля сотрудники управления при обследовании этого места на глубине 20 см обнаружили полиэтиленовый пакет черного цвета с порошкообразным веществом, общей массой с упаковкой свыше 2600 граммов.

Согласно справке эксперта, направленное на исследование вещество является смесью 2-фторамфетамина и 4-фторамфетамина, производных психотропного вещества амфетамин, массой 2521,77 грамма.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.