В Самаре у лыжной базы "Чайка" сотрудники ФСБ обнаружили тайник с крупной партией психотропных веществ

В июле управлением ФСБ России по Самарской области была получена информация о приобретении и сокрытии неустановленным лицом психотропных веществ в специально оборудованном тайнике в 500 метрах от лыжной базы "Чайка" в Самаре, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ведомства.
По данным УФСБ по Самарской области, 1 июля сотрудники управления при обследовании этого места на глубине 20 см обнаружили полиэтиленовый пакет черного цвета с порошкообразным веществом, общей массой с упаковкой свыше 2600 граммов.
Согласно справке эксперта, направленное на исследование вещество является смесью 2-фторамфетамина и 4-фторамфетамина, производных психотропного вещества амфетамин, массой 2521,77 грамма.
"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к противоправной деятельности", — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
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