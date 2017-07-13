Июльское интервью губернатора телеканалам: развязки в Тольятти и новые стипендии талантливой молодежи

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин 6 июля ответил на вопросы журналистов ведущих региональных телеканалов в рамках традиционной телепрограммы "Главная тема".

Предлагаем основные тезисы второй части интервью в видеоформате.

Как идет строительство развязок в Тольятти.

Какие стипендии будет получать талантливая молодежь.

О ЧМ, как лакмусе на патриотизм.

Полная версия интервью доступна на сайте канала "Губерния".