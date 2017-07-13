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Партии Власть и политика

Жители региона меняют взгляд на современные парки и скверы

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В реализации партийного проекта "Парки малых городов" участвуют все девять малых городов Самарской области. В каждом выбраны парки и скверы для проведения ремонтных работ. Сформировано больше десятка дизайн-проектов, прошли их общественные обсуждения.

В России в рамках реализации партпроекта проведено около 700 мероприятий по благоустройству парков. Утверждено 179 дизайн-проектов.

"В основе каждого эскизного проекта — мнение жителей по поводу того, что бы они хотели видеть в своем родном парке. Для сбора пожеланий была разработана анкета, где в схематичной форме изображены основные элементы благоустройства. Проанализировав собранные данные, каждый регион подготовил уникальные дизайн-проекты парков, которые содержат самые популярные и интересные предложения жителей", — сказал федеральный координатор партпроекта, депутат Государственной думы Владимир Панов, добавив, что благоустройство общественных пространств позволит значительно повысить качество жизни жителей страны.

При этом "Единая Россия" вовлекает жителей на всех этапах реализации партпроекта "Парки малых городов" — от сбора предложений по благоустройству до, впоследствии, подведения итогов выполненных работ. "Подготовленные проекты благоустройства парков стали по-настоящему адресными и уникальными, отражая пожелания жителей малых городов", — сказал Панов.

Региональный координатор партпроекта в Самарской области, депутат губернской думы Сергей Блохин вместе с общественным советом проекта контролирует проведение всех этапов работ.

"В Самарской области партийный проект "Парки малых городов" стартовал успешно. За время его реализации проведены общественные слушания с жителями всех малых городов региона. В муниципалитетах также созданы общественные советы. В них — активные, неравнодушные жители, представители общественных организаций, бизнеса, органов исполнительной власти. Та активность, которую проявили люди, еще раз доказывает востребованность и заинтересованность проектом. Мы слышим от жителей очень ценные предложения. Благодаря им, мы развернули ракурс нашего взгляда на парки — это не только озеленение, безопасность и прогулочные зоны, но и места активного отдыха подростков, молодежи, зона интеллектуальных занятий, настольных игр, зоны Wi-Fi. Говоря о благоустройстве парков, мы видим не только установку малых архитектурных форм, но и работу тематических кафе, объектов, связанных с историей города и парка. Несмотря на то, что благоустройство территории считается муниципальным уровнем ответственности, партии было важно, услышав наказы избирателей, собрать их и выделить в отдельный проект, найти на него финансирование, — рассказал Сергей Блохин.

Гид потребителя

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Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

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Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

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