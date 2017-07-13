Гандбольная "Лада" пополнилась шестью новыми опытными игроками

В преддверии выхода гандбольной "Лады" из отпуска в команде насчитывается шестерых дебютанток из числа опытных игроков, сообщает пресс-служба автозаводчанок.
Контракты с клубом заключили 21-летняя Анастасия Лагина, бывший голкипер столичного "Луча", и 22-летняя Мария Керчикова, ранее выступавшая на позиции правого полусреднего за ижевский "Университет".
Еще двух игроков в Тольятти взяли на просмотр. Причем обе до прихода в "Ладу" выступали за рубежом. 25-летняя уроженка Астрахани Кристина Тарасова, за плечами у которой один год карьеры в "Звезде" и пять — в "Астраханочке", прошлый сезон отыграла в амплуа линейного за турецкий "Загносспор" из Трабзона. А 22-летняя левша Валерия Котоличенко некоторое время назад шлифовала свое мастерство в чемпионате Молдовы. Там она, действуя на позиции правого полусреднего своей команды, защищала цвета столицы Приднестровья города Тирасполя.
Кроме того, в начале летних каникул, ряды тольяттинской дружины в межсезонье пополнили Ксения Дьяченко из "Кубани" и Наталья Иванова из "Звезды".
В течение лета будут просматриваться в "Ладе" и другие игроки. Новые приобретения по ходу предсезонной подготовки не исключены. Сама подготовка у подопечных Левона Акопяна официально стартует с четверга, 13 июля. В четверг и пятницу гандболистки будут проходить в Тольятти медосмотр. А первая совместная тренировка обновленной команды в УСК "Олимп" состоится в субботу, 15 июля.
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!