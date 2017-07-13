Гандбольная "Лада" пополнилась шестью новыми опытными игроками

В преддверии выхода гандбольной "Лады" из отпуска в команде насчитывается шестерых дебютанток из числа опытных игроков, сообщает пресс-служба автозаводчанок.

Контракты с клубом заключили 21-летняя Анастасия Лагина, бывший голкипер столичного "Луча", и 22-летняя Мария Керчикова, ранее выступавшая на позиции правого полусреднего за ижевский "Университет".

Еще двух игроков в Тольятти взяли на просмотр. Причем обе до прихода в "Ладу" выступали за рубежом. 25-летняя уроженка Астрахани Кристина Тарасова, за плечами у которой один год карьеры в "Звезде" и пять — в "Астраханочке", прошлый сезон отыграла в амплуа линейного за турецкий "Загносспор" из Трабзона. А 22-летняя левша Валерия Котоличенко некоторое время назад шлифовала свое мастерство в чемпионате Молдовы. Там она, действуя на позиции правого полусреднего своей команды, защищала цвета столицы Приднестровья города Тирасполя.

Кроме того, в начале летних каникул, ряды тольяттинской дружины в межсезонье пополнили Ксения Дьяченко из "Кубани" и Наталья Иванова из "Звезды".

В течение лета будут просматриваться в "Ладе" и другие игроки. Новые приобретения по ходу предсезонной подготовки не исключены. Сама подготовка у подопечных Левона Акопяна официально стартует с четверга, 13 июля. В четверг и пятницу гандболистки будут проходить в Тольятти медосмотр. А первая совместная тренировка обновленной команды в УСК "Олимп" состоится в субботу, 15 июля.