Обнальщицы маткапитала из Тольятти попали под амнистию

Вступил в силу приговор Автозаводского районного суда группе женщин, организовавшим мошенническую схему по незаконному обналичиванию средств материнского (семейного) капитала, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

На скамье подсудимых оказались 35-летние Марина Галицкова, Евгения Филиппова, Татьяна Фатуева, 32-летняя Татьяна Тудейкина, 28-летняя Клавдия Горчева и 58-летняя Нина Оренбурова.

Сотрудники ФСБ установили, что с 2012 по 2015 год Галицкова и Оренбурова, выступая в роли организаторов мошеннической схемы, вступили в преступный сговор с Филипповой, Тудейкиной, Горячевой и Фатуевой, имевшими право на маткапитал.

Им Галицкова и Оренбурова предлагали осуществить сделку купли-продажи жилища за счет целевого займа сроком на три месяца. Предполагалось, что долговые обязательства будут погашены за счет средств материнского капитала.

При этом к покупке Галицкова и Оренбурова предлагали находившееся у них в распоряжении жилье реальной стоимостью до 100 тыс. рублей. Как правило, это были жилые помещения в ветхом состоянии и непригодные для проживания.

Галицкова, используя имеющиеся у нее бланки и оттиски печатей, изготавливала фиктивные документы по оценке предлагаемого к продаже жилища, которая искусственно завышалась до 450 тыс. руб. - размера материнского капитала.

Далее Филиппова, Тудейкина, Горячева и Фатуева, действуя по указанию Галицковой и Оренбуровой, оформили договоры целевого займа на приобретение жилья, получили деньги в кредитной организации на свои расчетные счета и зарегистрировали фиктивные сделки купли-продажи в Росреестре.

После проведения сделок женщину обращались в Пенсионный фонд за сертификатами на материнский капитал. Фонд переводил деньги на счет организации, с которой у мошенницы были заключены договоры займа.

Из этих средств от 250 до 270 тыс. руб. передавались Галицковой и Оренбуровой в качестве оплаты их услуг и приобретенного жилья.

На основании переданных УФСБ по Самарской области материалов оперативно-розыскной деятельности, органами внутренних дел были возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере»).

Уголовные дела были соединены в одно производство. Филиппова, Тудейкина, Горячева, Фатуева, Галицкова и Оренбурова свою вину признали полностью и ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

В итоге, по данным управления ФСБ, Автозаводский районный суд Тольятти признал Филиппову, Тудейкину, Горячеву, Фатуеву и Оренбурову виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, им назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

А Галицкова, как организатор мошеннической схемы, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно.

При этом все, кроме организатора, попали под амнистию, объявлявшуюся в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне и были освобождены от наказаний. Однако им придется возмещать ущерб Пенсионному фонду.

Приговор пыталась обжаловать прокуратура, но областной суд оставил его без изменений.