В Тольятти благоустраивают знаковые и социально значимые объекты

В среду, 12 июля, на очередном заседании Тольяттинской думы руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин отчитался о работе, проведенной по содержанию знаковых и социально значимых мест города в прошлом году.
Напомним, что в перечень знаковых и социально значимых мест Тольятти, утвержденный решением городской думы два года назад, включено 324 объекта. В 2016 году, как рассказал Вадим Ерин, работы по благоустройству или текущему содержанию проводились на 219 объектах.
Кроме того, он ознакомил депутатов с суммами, необходимыми на их перспективное развитие. Так, например, подготовлена проектная документация на благоустройство "Аллеи Славы". Стоимость реализации проекта — более 51,5 млн рублей.
Смета на проектные работы по реконструкции здания театра кукол "Пилигрим" составляет 4,8 млн рублей. Подготовлен пилотный проект по благоустройству территории, прилегающей к театру юного зрителя "Дилижанс". Ориентировочная стоимость проекта 6 млн рублей.
На спортивной площадке СК "Спутник" в связи с износом необходима замена искусственного покрытия футбольного поля на сумму 11,06 млн рублей.
Последние комментарии
Стесняюсь спросить - а до этого кто был?
Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".
Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.
Развалил Кашмир и свалил.
Макридин??? Не дай Бог!