В Тольятти благоустраивают знаковые и социально значимые объекты

В среду, 12 июля, на очередном заседании Тольяттинской думы руководитель департамента городского хозяйства Вадим Ерин отчитался о работе, проведенной по содержанию знаковых и социально значимых мест города в прошлом году.

Напомним, что в перечень знаковых и социально значимых мест Тольятти, утвержденный решением городской думы два года назад, включено 324 объекта. В 2016 году, как рассказал Вадим Ерин, работы по благоустройству или текущему содержанию проводились на 219 объектах.

Кроме того, он ознакомил депутатов с суммами, необходимыми на их перспективное развитие. Так, например, подготовлена проектная документация на благоустройство "Аллеи Славы". Стоимость реализации проекта — более 51,5 млн рублей.

Смета на проектные работы по реконструкции здания театра кукол "Пилигрим" составляет 4,8 млн рублей. Подготовлен пилотный проект по благоустройству территории, прилегающей к театру юного зрителя "Дилижанс". Ориентировочная стоимость проекта 6 млн рублей.

На спортивной площадке СК "Спутник" в связи с износом необходима замена искусственного покрытия футбольного поля на сумму 11,06 млн рублей.