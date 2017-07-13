Двое водителей пострадали при столкновении Subaru, КамАЗа и Opel в Кинельском районе

В среду, 12 июля, в Кинельском районе два водителя пострадали в ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 13:30 на 65 км дороги Самара — Бугуруслан 53-летняя женщина, управляя Subaru Forester, по предварительной версии полицейских, выехала на встречную полосу и столкнулась с КамАЗом и Opel Sintra.

В результате аварии пострадали водители двух легковушек. Их госпитализировали.