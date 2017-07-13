Промсвязьбанк представил VIP-клиентам карту "Мир Премиальная"

Промсвязьбанк начал открытую эмиссию премиальных карт национальной платежной системы, предложив VIP-клиентам карту "Мир Премиальная".

Ее держателям доступна расширенная программа привилегий, в частности, персональная круглосуточная поддержка, возврат части стоимости покупок (кэшбэк) от партнеров платежной системы "Мир", а также особые условия обслуживания и специальные предложения от партнеров банка.

Интернет-платежи по картам "Мир" защищены собственной технологией MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D-Secure-аутентификацию. На новой карте "Мир Премиальная" реализована технология бесконтактной оплаты.

Также держатели карт "Мир Премиальная" становятся участниками пилотного проекта программы лояльности платежной системы "Мир" и могут воспользоваться специальными преимуществами и бонусами, зарегистрировавшись на сайте платежной системы.

Карту "Мир Премиальная" можно оформить в рублях РФ, долларах США или евро.

"Для наших VIP-клиентов важно иметь самые надежные и передовые инструменты по управлению своим капиталом. В их числе — одна из первых на российском рынке карт платежной системы "Мир" с бесконтактной технологией. Приятно отметить тот факт, что с запуском карты "Мир Премиальная" Промсвязьбанк выходит на открытый рынок с новым статусом от НСПК: открытая эмиссия", — комментирует Татьяна Волошкина, заместитель председателя правления — руководитель блока "частный капитал и управление инвестициями" Промсвязьбанка.

"Широкий функционал карт "Мир" обеспечит самые высокие требования держателей премиальных карт Промсвязьбанка — одного из ключевых партнеров НСПК. А удобные сервисы и безопасность национальной карты позволяют быть уверенными в сохранности своих средств и пользоваться услугами карты "Мир" в полной мере", — комментирует коммерческий директор НСПК Сергей Радченков.

Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефонам круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока "Частный капитал": +7 (495) 287-01-73.