Промсвязьбанк представил VIP-клиентам карту "Мир Премиальная"

Промсвязьбанк начал открытую эмиссию премиальных карт национальной платежной системы, предложив VIP-клиентам карту "Мир Премиальная".
Ее держателям доступна расширенная программа привилегий, в частности, персональная круглосуточная поддержка, возврат части стоимости покупок (кэшбэк) от партнеров платежной системы "Мир", а также особые условия обслуживания и специальные предложения от партнеров банка.
Интернет-платежи по картам "Мир" защищены собственной технологией MirAccept, которая позволяет пройти полноценную 3D-Secure-аутентификацию. На новой карте "Мир Премиальная" реализована технология бесконтактной оплаты.
Также держатели карт "Мир Премиальная" становятся участниками пилотного проекта программы лояльности платежной системы "Мир" и могут воспользоваться специальными преимуществами и бонусами, зарегистрировавшись на сайте платежной системы.
Карту "Мир Премиальная" можно оформить в рублях РФ, долларах США или евро.
"Для наших VIP-клиентов важно иметь самые надежные и передовые инструменты по управлению своим капиталом. В их числе — одна из первых на российском рынке карт платежной системы "Мир" с бесконтактной технологией. Приятно отметить тот факт, что с запуском карты "Мир Премиальная" Промсвязьбанк выходит на открытый рынок с новым статусом от НСПК: открытая эмиссия", — комментирует Татьяна Волошкина, заместитель председателя правления — руководитель блока "частный капитал и управление инвестициями" Промсвязьбанка.
"Широкий функционал карт "Мир" обеспечит самые высокие требования держателей премиальных карт Промсвязьбанка — одного из ключевых партнеров НСПК. А удобные сервисы и безопасность национальной карты позволяют быть уверенными в сохранности своих средств и пользоваться услугами карты "Мир" в полной мере", — комментирует коммерческий директор НСПК Сергей Радченков.
Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефонам круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока "Частный капитал": +7 (495) 287-01-73.
Платежная система "Мир" — российская национальная платежная система. В декабре 2015 года выпущены первые карты "Мир". На сегодняшний день участниками платежной системы "Мир" стали 386 банков, все они обслуживают карты "Мир", более половины из них либо уже начали выпускать национальные платежные карты, либо готовятся к их выпуску. На 29.06.2017 выпущено более 9 миллионов карт "Мир".
Планируется, что карта "Мир" получит максимальное распространение в России, также предусматривается выход карты зарубеж за счет ко-бейджинговых программ с международными платежными системами. Уже выпускаются карты "Мир"-Maestro и "Мир"-JCB, подписано соглашение о выпуске ко-бейджинговых карт "Мир"-AmEx.
Оператором национальной платежной системы "Мир" является акционерное общество "Национальная система платежных карт" (НСПК). Задачи НСПК — обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт. Внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, осуществляются через процессинг операционного платежного и клирингового центра НСПК (ОПКЦ НСПК).
Официальный сайт ПС "Мир" http://mironline.ru
Официальный сайт АО "НСПК" http://www.nspk.ru
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 144 млрд рублей по состоянию на 01.04.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), ruA (прогноз стабильный) RAEX (Эксперт РА). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.