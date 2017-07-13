На дороге Тольятти — Ташелка погиб пешеход, попавший под колеса ГАЗ-2790

В Ставропольском районе 12 июля в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 23:20 на 20 км дороги Тольятти — Ташелка 26-летний водитель ГАЗ-2790, по предварительной версии полицейских, сбил неизвестного мужчину, неожиданно вышедшего на проезжую часть без световозвращающих элементов на одежде.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. Личность погибшего устанавливают, по факту ДТП ведется проверка.