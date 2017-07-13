На дороге Тольятти — Ташелка погиб пешеход, попавший под колеса ГАЗ-2790

В Ставропольском районе 12 июля в ДТП погиб пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 23:20 на 20 км дороги Тольятти — Ташелка 26-летний водитель ГАЗ-2790, по предварительной версии полицейских, сбил неизвестного мужчину, неожиданно вышедшего на проезжую часть без световозвращающих элементов на одежде.
От полученных травм пешеход скончался на месте.
По данным ГИБДД, автомобилист был трезв. Личность погибшего устанавливают, по факту ДТП ведется проверка.
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1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше
Если бы мусора не погнались ,может ничего бы и не было. Сколько людей погибает в погонях.
на красный пролетал. очевидно, что могли погибнуть люди. это можно ьрактовать как угрозу жизни. судить как по уголовке нужно. недавно такой же в зад приоре въехал. женщина погибла
Первый сезон. Литровый джиксер. А дома жена, ребенок.. эх, зато покатал подругу. RIP
Вопрос - куда смотрят ездуны на этих "убитых" КАМАЗах, уже не первый раз "тормоза отказали". А всё потому, что гоняют перегруженные.