16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе проводится акция против абортов Как будущей маме подготовиться к рождению ребенка Самарский онкодиспансер посетит автор книги-дневника больного раком Самарские медики победили во Всероссийском конкурсе врачей На Фестивале цветов в Самаре жители и гости города смогли узнать свой ВИЧ-статус

Здравоохранение Общество

Заботу о женском здоровье нельзя отложить на потом

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 232
Версия для печати

Каждый день от рака шейки матки умирает семнадцать женщин только в России. Четырнадцати из них нет даже 36 лет. У каждой из них есть дети, которым очень нужна мама.

Самое страшное то, что почти во всех случаях рак шейки матки можно было предотвратить или вылечить на ранней стадии. Главное, вовремя обнаружить надвигающуюся опасность.

Что нужно сделать, чтобы не попасть в эту ужасную статистику?

Если у вас все хорошо, нужно всего1 раз в год посетить гинеколога, провериться на онкоцитологию и вирус папилломы человека и сделать расширенную кольпоскопию.

Всего четыре шага смогут вовремя защитить от надвигающейся опасности. Об этом должны знать все женщины.

Остались вопросы?

Подробности вы можете узнать по телефону: 8 800 250 24 24, 8 987 95 111 20 или на сайте samara.mamadeti.ru.

Клиника "Мать и дитя — ИДК". 25 лет здоровье семьи в надежных руках!
Самара
ул. Энтузиастов, 29 (м. Спортивная)
ул. Ново-Садовая, 139 (м. Российская)
Тольятти
ул. Ворошилова, 73
Новокуйбышевск
ул. Репина, 11

На правах рекламы

Необходимо проконсультироваться со специалистом

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность

Антонина Мамина 27 апреля 2017 07:28 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Это очень хорошая новость

Светлана Кузнецова 26 апреля 2017 16:23 Уволен главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов

Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!

Viki Vinny 17 марта 2017 12:44 Наталья Киселева: "С нашей помощью на свет появляется Человек, и мы гордимся результатами своей работы!"

Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!

Фото на сайте

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Губернатор посетил строящийся на территории Радиоцентра многопрофильный клинический госпиталь "Мать и дитя"

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Состоялось официальное открытие многофункциональной поликлиники в мкр. Крутые Ключи

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6