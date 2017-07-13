Заботу о женском здоровье нельзя отложить на потом

Каждый день от рака шейки матки умирает семнадцать женщин только в России. Четырнадцати из них нет даже 36 лет. У каждой из них есть дети, которым очень нужна мама.

Самое страшное то, что почти во всех случаях рак шейки матки можно было предотвратить или вылечить на ранней стадии. Главное, вовремя обнаружить надвигающуюся опасность.

Что нужно сделать, чтобы не попасть в эту ужасную статистику?

Если у вас все хорошо, нужно всего1 раз в год посетить гинеколога, провериться на онкоцитологию и вирус папилломы человека и сделать расширенную кольпоскопию.

Всего четыре шага смогут вовремя защитить от надвигающейся опасности. Об этом должны знать все женщины.

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