Заботу о женском здоровье нельзя отложить на потом

Каждый день от рака шейки матки умирает семнадцать женщин только в России. Четырнадцати из них нет даже 36 лет. У каждой из них есть дети, которым очень нужна мама.
Самое страшное то, что почти во всех случаях рак шейки матки можно было предотвратить или вылечить на ранней стадии. Главное, вовремя обнаружить надвигающуюся опасность.
Что нужно сделать, чтобы не попасть в эту ужасную статистику?
Если у вас все хорошо, нужно всего1 раз в год посетить гинеколога, провериться на онкоцитологию и вирус папилломы человека и сделать расширенную кольпоскопию.
Всего четыре шага смогут вовремя защитить от надвигающейся опасности. Об этом должны знать все женщины.
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Последние комментарии
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!
Спасибо огромное Наталье Геннадьевне за мою прекрасную доченьку!! И двух моих племянников!! Она помогла нам выносить наших деток, было тяжело, но мы справились!