В Самаре за два дня украли две иномарки

В среду, 12 июля, в Октябрьском районе Самары полиция зарегистрировала заявление о хищении белой Mazda 6 и назначила проверку. Автомобиль 2013 года выпуска пропал от дома по Московскому шоссе, 55 (жилищный комплекс "Москва").

В тот же день было возбуждено уголовное дело по факту кражи черной Toyota Land Cruiser 200. Внедорожник 2015 года выпуска пропал 10 числа из двора многоэтажки на ул. Мичурина, 147.