К выявлению нелегально сдаваемых в аренду квартир будут привлекать общественные советы

В Самарской области год от года увеличиваются поступления налогов от сдачи в аренду квартир физическими лицами. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.

В 2014 году было собрано 14,3 млн рублей данных налогов, в 2015 — 16 млн рублей. По итогам 2016 года ожидается поступление 16,7 млн рублей.

"Основная сложность в выявлении подобных доходов — отсутствие документально подтвержденного дохода, — отметила Данилкина. — Кроме того, существуют сложности в сборе информации. Например, риэлторские агентства, которые оказывают посреднические услуги в данной сфере, сообщать в налоговую сведения не обязаны. В Самарской области по инициативе губернатора созданы общественные советы микрорайонов. Разрабатывается схема взаимодействия с ними, для того, чтобы проводился анализ и сбор информации по квартирам и нежилой недвижимости на первых этажах, которые сдаются в аренду нелегально".