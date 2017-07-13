В самарском парке им. Гагарина сыграют джаз 70-х

В пятницу, 14 июля, в 18:00 в самарском парке имени Гагарина пройдет очередной концерт летнего фестиваля "Samara Jazz — 2017". В этот раз прозвучит программа, посвященная джазу 1970-х.

"Джазовая музыка 70-х изменилась кардинально, — рассказывают организаторы. — Джазмены взяли на вооружение последние достижения техники и мощный танцевальный грув самого популярного на тот момент стиля фанк и создали свой собственный гибридный стиль. Джазовые импровизации с использованием электронных инструментов в сочетании с танцевальным ритмом оказались взрывным коктейлем и джазовые имена стали появляться в популярных хит-парадах, альбомы стали продаваться миллионными тиражами, а музыканты получили коммерческий успех".

В концерте примут участие семь самарских музыкантов: Алексей Раскопов (саксофон), Любовь Долгова (вокал), Валентин Гузиев (саксофон), Татьяна Дмитриева (клавиши), Дмитрий Дмитриев (гитара), Алина Гойко (бас), Оксана Букатина (барабаны).

Напомним, с июня и до конца августа самарская джазовая студия "Движение" при поддержке мэрии проводит в парках города серию мероприятий в рамках проекта "Samara Jazz — 2017". Место проведения концертов — парки Молодежный, Дружбы и имени Гагарина, а завершится проект выступлением на волжской набережной.

Проект "Samara Jazz — 2017" студии "Движение" — это серия концертов-лекций под открытым небом с участием лучших самарских джазовых коллективов. "Вместе мы познакомимся с джазом во всей его полноте: и практически (слушая музыку), и теоретически (в диалоге с лекторами), — сообщают организаторы. — Мы подготовили емкую, разнообразную, красочную программу, главный призыв которой — встречаться на свежем воздухе и совершать удивительные путешествия в мир музыки. Будучи нашим постоянным гостем, за одно лето вы сможете узнать все о джазе — о многообразии джазовых стилей и их историческом развитии".

Расписание ближайших концертов проекта выглядит следующим образом: 14 июля в 18:00 — парк им. Гагарина; 27 июля 18:00 — парк Дружбы, 28 июля 18:00 — парк Победы, 17 и 18 августа 18:00 — парк Молодежный, 28 августа в 17:00 — самарская набережная. Состав исполнителей каждого концерта организаторы фестиваля отдельно объявляют на странице "Samara Jazz — 2017" "Вконтакте".

28 июля в парке Победы со своим трио выступит легенда самарского джаза Григорий Файн. Президент клуба "Друзья джаза", пианист и композитор Григорий Файн — профессиональный джазовый музыкант, лидер известного в России и за рубежом фортепианного трио.

Григорий Файн родился в Нижнем Новгороде. Окончил Горьковское музыкальное училище, а затем московский Институт им. Гнесиных. В 1967-м стал лауреатом конкурса Кабалевского в Куйбышеве, а через несколько лет переехал жить в Самару. Будучи солистом самарской филармонии, Григорий Файн сделал карьеру столичного артиста. Гастрольная деятельность музыканта обширна, а абонементы и авторские программы Григория Файна проходят в Московском международном доме музыки, Малом зале консерватории, столичной и самарской филармониях.

Один из концертов проекта прошел 7 июля в парке Молодежный. На нем выступил джаз-ансамбль Александра Карбасова. Александр Карбасов — молодой, но уже получивший признание джазовый саксофонист. Музыкант родился в Самаре. Обучение начал в студии "Движение", после окончил училище им. Мусоргского в Петербурге. Играл в "Саксофонах Санкт-Петербурга", биг-бэнде Сергея Гусятинского, Easy Winners Ragtime Band. Выступал в Санкт-Петербургской джазовой филармонии и петербургских джазовых клубах. Поклонник традиционного джаза, автор программ, посвященных Сиднею Беше и Дюку Эллингтону. Постоянный участник джазовых джемов в знаменитом питерском баре The Hat.