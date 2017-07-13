В Тольятти подвели итоги работы "Экомобиля" за первое полугодие 2017 года

В среду, 12 июля, на официальном сайте администрации Тольятти опубликованы итоги работы экологического проекта "Экомобиль" за первые шесть месяцев текущего года.
Благодаря жителям в течение этого периода было собрано более 2,5 т опасных отходов. На свалки не попало 770 ртутных ламп, 150 градусников, полторы тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, более тонны ПЭТ и стекла.
"Экомобиль" представляет собой мобильный пункт — специальный фургон бесплатного приема опасных отходов и вторсырья, который курсирует по городу и принимает у горожан мусор на вторичную переработку и безопасную утилизацию. Четыре дня в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота) в будни — с обеда до вечера, а в субботу — по утрам "Экомобиль" объезжает Тольятти, Тимофеевку и село Русская Борковка. Всего на маршруте он делает 14 остановок.
Напомним, что в рамках федерального проекта "Экология России" с 2016 года в Тольятти действует система регулярного сбора опасных бытовых отходов с помощью "Экомобиля". Собранные отходы затем поступают на обезвреживание и утилизацию.
Последние комментарии
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок
Ничерта не понятно из статьи. Дальше 2х км от ГЭС можно ловить?
Размеры вырубки "НЕЛИКВИДНЫХ" горельников ничтожны и малы ! Был летом в Новобуянских лесах и сильно расстроился -сколько леса пропало после засухи 2010 года .Можно было бы распилить хотя бы на брус пусть второго сорта...Все сгнило и и упало , а попробуй возьми,так нет ведь пусть сгорит,сгниет или вредители расплодятся . По неволе вспоминается Сталин с его мерами наказания ... Есть хорошая стальная вышка , которую пытаются повалить - из четырех тросов два троса обрезали . Можно наверно использовать для противопожарного наблюдения,сдать в аренду сотовой компании и т.д. Сажать и восстанавливать леса нужно в 10 РАЗ больше каждый год !!! А так по хорошему надо прокуратуре хорошенько копнуть лесное безхозяйство !