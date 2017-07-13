В Тольятти подвели итоги работы "Экомобиля" за первое полугодие 2017 года

В среду, 12 июля, на официальном сайте администрации Тольятти опубликованы итоги работы экологического проекта "Экомобиль" за первые шесть месяцев текущего года.

Благодаря жителям в течение этого периода было собрано более 2,5 т опасных отходов. На свалки не попало 770 ртутных ламп, 150 градусников, полторы тонны батареек и малогабаритных аккумуляторов, более тонны ПЭТ и стекла.

"Экомобиль" представляет собой мобильный пункт — специальный фургон бесплатного приема опасных отходов и вторсырья, который курсирует по городу и принимает у горожан мусор на вторичную переработку и безопасную утилизацию. Четыре дня в неделю (понедельник, среда, пятница и суббота) в будни — с обеда до вечера, а в субботу — по утрам "Экомобиль" объезжает Тольятти, Тимофеевку и село Русская Борковка. Всего на маршруте он делает 14 остановок.

Напомним, что в рамках федерального проекта "Экология России" с 2016 года в Тольятти действует система регулярного сбора опасных бытовых отходов с помощью "Экомобиля". Собранные отходы затем поступают на обезвреживание и утилизацию.