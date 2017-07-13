Общественный совет "Шипка-1" на месте пустыря обустроил газон и цветочную клумбу

В среду, 12 июля, члены общественного совета микрорайона "Шипка-1" и жители окрестных домов засеяли газон и разбили цветочную клумбу на близлежащей незакрепленной территории.
"Раньше здесь всегда было не убрано, собирались пьяные компании, мусорили, безобразничали, соседство, конечно, было малоприятное. Мы пытались принять какие-то меры, но безуспешно. С появлением управляющего микрорайоном мы многое привели в порядок в своих дворах, теперь вот взялись за незакрепленную территорию", — рассказала жительница микрорайона.
Сначала при содействии управляющей компании с участка убрали мусор, позже завезли землю и посадили неприхотливые растения. За цветами соседи ухаживают все вместе, привлекая детей и внуков.
"Вы знаете, стоит кому-то начать, как подтягиваются другие, потому что люди хотят жить в благоустроенном, красивом городе. Ведь такие работы, как сегодня, не очень затратные, но приносят столько радости окружающим, поднимают всем нам настроение. Поэтому и в дальнейшем мы будем стараться наводить чистоту и порядок в нашем микрорайоне", — отметила управляющий микрорайоном Татьяна Борзых.
Последние комментарии
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?