Общественный совет "Шипка-1" на месте пустыря обустроил газон и цветочную клумбу

В среду, 12 июля, члены общественного совета микрорайона "Шипка-1" и жители окрестных домов засеяли газон и разбили цветочную клумбу на близлежащей незакрепленной территории.

"Раньше здесь всегда было не убрано, собирались пьяные компании, мусорили, безобразничали, соседство, конечно, было малоприятное. Мы пытались принять какие-то меры, но безуспешно. С появлением управляющего микрорайоном мы многое привели в порядок в своих дворах, теперь вот взялись за незакрепленную территорию", — рассказала жительница микрорайона.

Сначала при содействии управляющей компании с участка убрали мусор, позже завезли землю и посадили неприхотливые растения. За цветами соседи ухаживают все вместе, привлекая детей и внуков.

"Вы знаете, стоит кому-то начать, как подтягиваются другие, потому что люди хотят жить в благоустроенном, красивом городе. Ведь такие работы, как сегодня, не очень затратные, но приносят столько радости окружающим, поднимают всем нам настроение. Поэтому и в дальнейшем мы будем стараться наводить чистоту и порядок в нашем микрорайоне", — отметила управляющий микрорайоном Татьяна Борзых.