15 июля на набережной состоится благотворительная книжная ярмарка

Общественная организация волонтеров "Домик детства" на Чкаловском спуске набережной Волги проведет благотворительную книжную ярмарку. Обменяться книгами и поддержать подопечных "Домика детства" каждый желающий сможет с 11 до19 часов.

Сообщается, что в ходе мероприятия любой желающий может выбрать из литературного фонда организации любую книгу в обмен на любое пожертвование - приемлемый размер пожертвования определяет сам даритель.

Среди представленных на ярмарке книг найдутся и классические произведения, и жанровая литература, и, конечно, чтение для самых юных участников акции. Кроме того, в ходе ярмарки пройдут мастер-классы, будут работать информационные и игровые площадками партнеров акции. Также весь день будет работать "книговорот" — любой гость ярмарки может принести свои книги и добавить их в книжные развалы ярмарки, по желанию обменяв на другие книги.

Пожертвования участников ярмарки будут направлены нуждающимся семьям с детьми и организацию спортивных мероприятий с целью профилактики зависимостей у выпускников детских домов.

Важное условие: мероприятие состоится только в сухую погоду.