15 июля на набережной состоится благотворительная книжная ярмарка

Общественная организация волонтеров "Домик детства" на Чкаловском спуске набережной Волги проведет благотворительную книжную ярмарку. Обменяться книгами и поддержать подопечных "Домика детства" каждый желающий сможет с 11 до19 часов.
Сообщается, что в ходе мероприятия любой желающий может выбрать из литературного фонда организации любую книгу в обмен на любое пожертвование - приемлемый размер пожертвования определяет сам даритель.
Среди представленных на ярмарке книг найдутся и классические произведения, и жанровая литература, и, конечно, чтение для самых юных участников акции. Кроме того, в ходе ярмарки пройдут мастер-классы, будут работать информационные и игровые площадками партнеров акции. Также весь день будет работать "книговорот" — любой гость ярмарки может принести свои книги и добавить их в книжные развалы ярмарки, по желанию обменяв на другие книги.
Пожертвования участников ярмарки будут направлены нуждающимся семьям с детьми и организацию спортивных мероприятий с целью профилактики зависимостей у выпускников детских домов.
Важное условие: мероприятие состоится только в сухую погоду.
Последние комментарии
А ты прямо много знаешь Аленушка....
Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.