16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Стара-Загора в Самаре будут снесены три незаконных киоска Капремонт площади Куйбышева в Самаре выполнен на 40% Повреждение теплотрассы на ул. Стара-Загоры устранено В Самаре прошел семинар-практикум для управляющих микрорайонами В конфликт жителей ЖК "Арго" с управляющей компанией вмешались власти

ЖКХ и благоустройство Общество

Должникам частного сектора грозит "засуха"

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 292
Версия для печати

С начала 2017 года СКС отключили от водоснабжения 246 частных домов злостных неплательщиков.

"Самарские коммунальные системы" ведут отдельный учет абонентов, проживающих в многоквартирных домах и абонентов, проживающих в частном секторе Самары. В январе–июне текущего года СКС направили жителям частного сектора 5496 уведомлений о задолженности на сумму 17,1 млн рублей, 246 частных домов злостных неплательщиков были отключены от системы холодного водоснабжения.

В результате досудебной работы СКС 2341 абонент, получив уведомление, оплатил долги на сумму 4 млн рублей, из них в июне — 225 абонентов на сумму 617 тысяч рублей. Материалы на владельцев домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:33 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Где строят, откройте тайну?

Татьяна Родина (Казачкова) 07 июня 2017 19:31 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?

Фото на сайте

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

В Зубчаниновке начался активный ремонт дорог

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил четвертую очередь набережной Самары

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Олег Фурсов посетил несколько дворов Советского района

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6