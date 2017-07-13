Должникам частного сектора грозит "засуха"

С начала 2017 года СКС отключили от водоснабжения 246 частных домов злостных неплательщиков.

"Самарские коммунальные системы" ведут отдельный учет абонентов, проживающих в многоквартирных домах и абонентов, проживающих в частном секторе Самары. В январе–июне текущего года СКС направили жителям частного сектора 5496 уведомлений о задолженности на сумму 17,1 млн рублей, 246 частных домов злостных неплательщиков были отключены от системы холодного водоснабжения.

В результате досудебной работы СКС 2341 абонент, получив уведомление, оплатил долги на сумму 4 млн рублей, из них в июне — 225 абонентов на сумму 617 тысяч рублей. Материалы на владельцев домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд.