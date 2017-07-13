Должникам частного сектора грозит "засуха"

С начала 2017 года СКС отключили от водоснабжения 246 частных домов злостных неплательщиков.
"Самарские коммунальные системы" ведут отдельный учет абонентов, проживающих в многоквартирных домах и абонентов, проживающих в частном секторе Самары. В январе–июне текущего года СКС направили жителям частного сектора 5496 уведомлений о задолженности на сумму 17,1 млн рублей, 246 частных домов злостных неплательщиков были отключены от системы холодного водоснабжения.
В результате досудебной работы СКС 2341 абонент, получив уведомление, оплатил долги на сумму 4 млн рублей, из них в июне — 225 абонентов на сумму 617 тысяч рублей. Материалы на владельцев домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд.
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«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.
Где строят, откройте тайну?
Я тоже против сноса рынка. Где можно будет купить свежие ягоды с дач, овощи, свежее мясо. Огромный спальный район, где живет множество людей, должен иметь рынок, да желательно, в более культурном варианте. О возможном размещении рынка в другом месте, недалеко от прежнего, речь даже не идет. Какие могут быть варианты? Кто что может придумать? Все будем молчать как овцы?