Объявлен аукцион на застройку территории в Самарском районе

Администрация Самары объявила аукцион на развитие застроенной территории площадью 0,8 га в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького и Льва Толстого. Начальная цена торгов 1 млн рублей.
Здесь будет снесено 12 аварийных жилых домов, включенных в программу реконструкции. Победитель аукциона подготовит проект планировки застроенной территории, предоставит переселяемым из аварийных домов жилые помещения и произведет новое капитальное строительство.
Последние комментарии
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает
Слабый надзор-отсюда и последствия. То некрополь под развлекаловку, то....Печалька(
Видно откуда ушки растут.