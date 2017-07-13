Объявлен аукцион на застройку территории в Самарском районе

Администрация Самары объявила аукцион на развитие застроенной территории площадью 0,8 га в границах улиц Степана Разина, Некрасовской, Максима Горького и Льва Толстого. Начальная цена торгов 1 млн рублей.

Здесь будет снесено 12 аварийных жилых домов, включенных в программу реконструкции. Победитель аукциона подготовит проект планировки застроенной территории, предоставит переселяемым из аварийных домов жилые помещения и произведет новое капитальное строительство.