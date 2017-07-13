На "горячую линию" для зависимых и их близких позвонили 376 человек

На анонимную "горячую линию" Самарского областного наркологического диспансера за две недели поступило 376 звонков. "Горячая линия" для зависимых и их близких работала с 26 июня по 7 июля 2017 года. На звонки отвечал психолог Самарского областного наркологического диспансера. При необходимости к разговору подключался психиатр-нарколог. Звонить можно было с любым вопросом.
"Наша цель — помочь зависимым переступить психологический барьер и обратиться в наркологические учреждения за медицинской помощью", — говорит главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.
В основном звонили жители Самары и Тольятти, но были обращения из малых городов и сельских районов области. "Большинство позвонивших на "горячую линию" — близкие зависимых, — говорит заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации Самарского областного наркологического диспансера Алексей Фролов. — Мы оказывали им психологическую помощь, а также предлагали самостоятельно или совместно с зависимым прийти на консультацию к психиатру-наркологу".
По предварительным оценкам около 20% позвонивших на "горячую линию" пришли на прием к психиатру-наркологу. Двух пациентов госпитализировали в стационар Самарского областного наркологического диспансера. Один из них — молодой парень, который много лет употреблял синтетические наркотики, но на учете не состоял. Сейчас он прошел курс детоксикации и направлен на медицинскую реабилитацию.
В Самарской области помощь зависимым оказывают в трех наркологических диспансерах: самарском, тольяттинском и сызранском. В малых городах и сельских районах есть кабинеты, где принимают психиатры-наркологи.
Курс лечения состоит из трех этапов. В стационаре пациенту снимают абстинентный сидром и направляют на медицинскую реабилитацию. На этом этапе к работе подключаются психотерапевт и психолог. Они помогают зависимому решить психологические проблемы, которые приводят к употреблению алкоголя или наркотиков. Продолжительность медицинской реабилитации — от одного до трех месяцев. Последний этап — социальная адаптация. Три месяца зависимый находится в некоммерческом реабилитационном центре, где привыкает к обычной жизни: вставать по будильнику, заниматься домашними делами и т. п. После завершения реабилитации социальный работник помогает зависимому трудоустроиться. Лечение и реабилитация бесплатны для жителей Самарской области.
Контакты поликлинических отделений наркологических диспансеров:
Самарский областной наркологический диспансер
для жителей Промышленного и Кировского района Самары
г. Самара, улица Победы, 90
телефон: 8(846) 995-89-24
для жителей Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Самары
г. Самара, улица Партизанская, 130
телефон: 8(846) 268-08-10
для жителей Ленинского и Самарского районов Самары
г. Самара, улица Ульяновская, 68
телефон: 8(846) 333-28-17
для жителей Куйбышевского района Самары
г. Самара, улица Зеленая, 10
телефон: 8(846) 330-13-33, 89372012024
для жителей Красноглинского района Самары,
г. Самара, улица Сергея Лазо, 33
телефон: Лазо 8(846) 950-66-64
для жителей Новокуйбышевска
г. Новокуйбышевск, улица Клары Цеткин, 24
телефон: 8(84635) 2-48-43
для жителей Чапаевска
г. Чапаевск, улица Медицинская, 3
телефон: 8(84639) 2-23-15
Тольяттинский наркологический диспансер
для жителей Центрального района Тольятти
г. Тольятти, улица Победы, 28
8(8482) 22-23-00
для жителей Автозаводского района Тольятти
г. Тольятти, проспект Степана Разина, 83
Врач психиатр-нарколог
8(8482) 34-12-86
для жителей Комсомольского района Тольятти
г. Тольятти, улица Матросова, 19Б
8(8482) 24-66-82
Сызранский наркологический диспансер
для жителей Сызрани
8(8464) 98-33-70
В малых городах и в сельских районах записаться на прием к психиатру-наркологу можно в регистратуре центральной городской или районной больницы.