На "горячую линию" для зависимых и их близких позвонили 376 человек

На анонимную "горячую линию" Самарского областного наркологического диспансера за две недели поступило 376 звонков. "Горячая линия" для зависимых и их близких работала с 26 июня по 7 июля 2017 года. На звонки отвечал психолог Самарского областного наркологического диспансера. При необходимости к разговору подключался психиатр-нарколог. Звонить можно было с любым вопросом.

"Наша цель — помочь зависимым переступить психологический барьер и обратиться в наркологические учреждения за медицинской помощью", — говорит главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.

В основном звонили жители Самары и Тольятти, но были обращения из малых городов и сельских районов области. "Большинство позвонивших на "горячую линию" — близкие зависимых, — говорит заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации Самарского областного наркологического диспансера Алексей Фролов. — Мы оказывали им психологическую помощь, а также предлагали самостоятельно или совместно с зависимым прийти на консультацию к психиатру-наркологу".

По предварительным оценкам около 20% позвонивших на "горячую линию" пришли на прием к психиатру-наркологу. Двух пациентов госпитализировали в стационар Самарского областного наркологического диспансера. Один из них — молодой парень, который много лет употреблял синтетические наркотики, но на учете не состоял. Сейчас он прошел курс детоксикации и направлен на медицинскую реабилитацию.

В Самарской области помощь зависимым оказывают в трех наркологических диспансерах: самарском, тольяттинском и сызранском. В малых городах и сельских районах есть кабинеты, где принимают психиатры-наркологи.

Курс лечения состоит из трех этапов. В стационаре пациенту снимают абстинентный сидром и направляют на медицинскую реабилитацию. На этом этапе к работе подключаются психотерапевт и психолог. Они помогают зависимому решить психологические проблемы, которые приводят к употреблению алкоголя или наркотиков. Продолжительность медицинской реабилитации — от одного до трех месяцев. Последний этап — социальная адаптация. Три месяца зависимый находится в некоммерческом реабилитационном центре, где привыкает к обычной жизни: вставать по будильнику, заниматься домашними делами и т. п. После завершения реабилитации социальный работник помогает зависимому трудоустроиться. Лечение и реабилитация бесплатны для жителей Самарской области.