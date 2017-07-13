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Здравоохранение Общество

На "горячую линию" для зависимых и их близких позвонили 376 человек

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На анонимную "горячую линию" Самарского областного наркологического диспансера за две недели поступило 376 звонков. "Горячая линия" для зависимых и их близких работала с 26 июня по 7 июля 2017 года. На звонки отвечал психолог Самарского областного наркологического диспансера. При необходимости к разговору подключался психиатр-нарколог. Звонить можно было с любым вопросом.

"Наша цель — помочь зависимым переступить психологический барьер и обратиться в наркологические учреждения за медицинской помощью", — говорит главный врач Самарского областного наркологического диспансера Андрей Щербань.

В основном звонили жители Самары и Тольятти, но были обращения из малых городов и сельских районов области. "Большинство позвонивших на "горячую линию" — близкие зависимых, — говорит заведующий отделением амбулаторной медицинской реабилитации Самарского областного наркологического диспансера Алексей Фролов. — Мы оказывали им психологическую помощь, а также предлагали самостоятельно или совместно с зависимым прийти на консультацию к психиатру-наркологу".

По предварительным оценкам около 20% позвонивших на "горячую линию" пришли на прием к психиатру-наркологу. Двух пациентов госпитализировали в стационар Самарского областного наркологического диспансера. Один из них — молодой парень, который много лет употреблял синтетические наркотики, но на учете не состоял. Сейчас он прошел курс детоксикации и направлен на медицинскую реабилитацию.

В Самарской области помощь зависимым оказывают в трех наркологических диспансерах: самарском, тольяттинском и сызранском. В малых городах и сельских районах есть кабинеты, где принимают психиатры-наркологи.

Курс лечения состоит из трех этапов. В стационаре пациенту снимают абстинентный сидром и направляют на медицинскую реабилитацию. На этом этапе к работе подключаются психотерапевт и психолог. Они помогают зависимому решить психологические проблемы, которые приводят к употреблению алкоголя или наркотиков. Продолжительность медицинской реабилитации — от одного до трех месяцев. Последний этап — социальная адаптация. Три месяца зависимый находится в некоммерческом реабилитационном центре, где привыкает к обычной жизни: вставать по будильнику, заниматься домашними делами и т. п. После завершения реабилитации социальный работник помогает зависимому трудоустроиться. Лечение и реабилитация бесплатны для жителей Самарской области.

Контакты поликлинических отделений наркологических диспансеров:
Самарский областной наркологический диспансер
для жителей Промышленного и Кировского района Самары
г. Самара, улица Победы, 90
телефон: 8(846) 995-89-24

для жителей Железнодорожного, Октябрьского и Советского районов Самары
г. Самара, улица Партизанская, 130
телефон: 8(846) 268-08-10

для жителей Ленинского и Самарского районов Самары
г. Самара, улица Ульяновская, 68
телефон: 8(846) 333-28-17

для жителей Куйбышевского района Самары
г. Самара, улица Зеленая, 10
телефон: 8(846) 330-13-33, 89372012024

для жителей Красноглинского района Самары,
г. Самара, улица Сергея Лазо, 33
телефон: Лазо 8(846) 950-66-64

для жителей Новокуйбышевска
г. Новокуйбышевск, улица Клары Цеткин, 24
телефон: 8(84635) 2-48-43

для жителей Чапаевска
г. Чапаевск, улица Медицинская, 3
телефон: 8(84639) 2-23-15

Тольяттинский наркологический диспансер
для жителей Центрального района Тольятти
г. Тольятти, улица Победы, 28
8(8482) 22-23-00

для жителей Автозаводского района Тольятти
г. Тольятти, проспект Степана Разина, 83
Врач психиатр-нарколог
8(8482) 34-12-86

для жителей Комсомольского района Тольятти
г. Тольятти, улица Матросова, 19Б
8(8482) 24-66-82

Сызранский наркологический диспансер
для жителей Сызрани
8(8464) 98-33-70

В малых городах и в сельских районах записаться на прием к психиатру-наркологу можно в регистратуре центральной городской или районной больницы.

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Последние комментарии

Евгений Колточник 14 мая 2017 13:36 Кадры Приволжской ЦРБ пополнят "целевики"

Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.

Дмитрий Игнатьев 05 мая 2017 10:44 В Самарской городской поликлинике №15 назначен новый главный врач

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Это очень хорошая новость

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