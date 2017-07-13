В Самаре прошли первые межведомственные учения в рамках подготовки к ЧМ-2018

На стадионе "Металлург" 12 июля впервые состоялись совместные учения медицинских служб, спасателей, пожарных и волонтеров в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России.

Напомним, занятия медицинских работников, которые проходят подготовку к ЧМ-2018, начались еще в 2016 году. Самарские врачи проводят регулярные тренировки в полевых условиях (на стадионах). Сотрудники уполномоченных больниц FIFA (Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина и Самарская городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова) участвуют в образовательных тренингах на местах.

Совместная тренировка со спасателями, пожарными, волонтерами на стадионе прошла впервые. Основная задача межведомственных учений — отработать алгоритмы взаимодействия всех служб при разных, в том числе внештатных ситуациях. В частности, на стадионе "Металлург" специалисты отрабатывали совместные действия в ситуации взрыва, ставшего причиной пожара и обрушения одной из трибун. Обрушение трибун в результате волнений среди болельщиков или каких-то техногенных катастроф является одной из наиболее часто встречающихся трагедий на международных спортивных мероприятиях. Такое событие неизбежно ведет к появлению большого числа пострадавших, нуждающихся в неотложной и экстренной помощи, и, соответственно, к напряженной работе медиков и иных служб.

"При смоделированной ситуации — обрушение трибуны и пожар — происходит давка, когда большое количество людей устремляется к выходу, толпа становится неуправляемой, — пояснил главный врач на стадионе чемпионата мира по футболу-2018 в Самаре Армен Бенян. — Конечно, одной только медицинской службы явно недостаточно. Включаются все: спасатели, пожарные, службы стадиона. Необходимо организовать правильную эвакуацию болельщиков, которые не пострадали. Устранить панику, которая неизбежна. Правильно оказать первую медицинскую помощь. Наладить работу между медицинскими бригадами при эвакуации: с трибун на носилки, потом на сортировочную площадку, потом в машину скорой помощи и госпитализация в уполномоченный стационар. Важную роль играет не временной фактор, а именно правильная организация и эффективное взаимодействие всех служб".

250 членов медицинской команды отрабатывали оказание медицинской помощи пострадавшим и навыки эвакуации больных. В роли пострадавших выступали волонтеры и специальные манекены. На "пострадавших" были прикреплены таблички с описанием повреждений: травмы конечностей, головы, грудной клетки, ожоги и прочее. Ориентируясь на описанные недуги, медики определенным образом эвакуировали людей на носилках в специально выделенную зону (сортировочный пункт). Там уже их коллеги оказывали первую медицинскую помощь и после транспортировали в машины скорой помощи.

"Я врач с 10-летним стажем, люблю футбол и не мог пройти мимо такого события — чемпионата мира по футболу в родном городе, и поэтому стал членом медицинской команды, — рассказал врач-нейрохирург больницы им. Пирогова Дмитрий Макаев. — Сегодня отрабатывали чрезвычайную ситуацию: обрушение трибуны. Я участвовал в сортировочной бригаде. Работали и мобильные бригады на трибунах. Они доставляли больных в сортировочный пункт, где мы оказывали первую помощь, сортировали пострадавших по степени тяжести и направляли в дежурные стационары города. Самое главное в подобной ситуации — соблюдать хладнокровие, принимать быстрые и верные решения и слаженно работать всей командой".

Специалисты надеются, что чемпионат пройдет без чрезвычайных происшествий, но все экстренные службы должны быть готовы к любым ситуациям.

"Наша основная задача — взаимодействие с центром медицины катастроф, работа на завалах, извлечение людей, — отметил спасатель третьего класса Поисково-спасательной службы Самарской области Марат Залядинов. — Основная сложность работы на крупных соревнованиях — напряжение, связанное с присутствием большого количества людей. В таких ситуациях возникает паника. Мы готовы к стрессу, а люди нет. Человек оказывается в новой для себя ситуации, незнакомой. В рамках чемпионата мира у нас усиленная смена будет приведена в полную боевую готовность"

Всего в мероприятии приняли участие более 300 человек: медицинских работников, представителей центра медицины катастроф, службы скорой медицинской помощи, спасателей, пожарных и волонтеров. Подобные совместные учения будут проводиться и в дальнейшем.