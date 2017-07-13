ХК "Лада" начнет сезон в августе домашней игрой с "Трактором"

Континентальная хоккейная лига опубликовала календарь на предстоящий сезон. Три стартовых матча "Лада" проведет дома.
23 августа соперником волжан будет "Трактор" (Челябинск), 25 августа — "Автомобилист" из Екатеринбурга, 27 августа — "Металлург" (Магнитогорск), сообщает официальный сайт клуба.
Последние комментарии
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!
Да, в продаже будут абонементы