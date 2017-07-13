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Суды Происшествия

Спецпрокурор не выпустил убийцу условно-досрочно из колонии

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает областная прокуратура осужденному за разбой, покушение на убийство и убийство Юрию Устимову не удалось раньше времени выйти на свободу.

В декабре 2000 г. Самарский областной суд приговорил Устимова к 24 с половиной годам лишения свободы. В 2016 г. Верховный Суд отказался рассматривать его жалобу в порядке кассации. Но в марте 2017 г. он, находясь в лечебно-исправительном учреждении № 4 (туберкулезная больница), подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, и федеральный судья Марина Титовец удовлетворила его.

Однако в конце июня вышестоящая инстанция, удовлетворив апелляционное представление Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области, отменила постановление Советского райсуда в отношении Устимова,

"Условно-досрочное освобождение на срок более семи с половиной лет было разрешено без наличия на то достаточных законных оснований, — сообщили в надзорном ведомстве. — В настоящее время осужденный продолжает отбывать уголовное наказание в исправительном учреждении".

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