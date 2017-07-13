Спецпрокурор не выпустил убийцу условно-досрочно из колонии

Как сообщает областная прокуратура осужденному за разбой, покушение на убийство и убийство Юрию Устимову не удалось раньше времени выйти на свободу.
В декабре 2000 г. Самарский областной суд приговорил Устимова к 24 с половиной годам лишения свободы. В 2016 г. Верховный Суд отказался рассматривать его жалобу в порядке кассации. Но в марте 2017 г. он, находясь в лечебно-исправительном учреждении № 4 (туберкулезная больница), подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, и федеральный судья Марина Титовец удовлетворила его.
Однако в конце июня вышестоящая инстанция, удовлетворив апелляционное представление Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области, отменила постановление Советского райсуда в отношении Устимова,
"Условно-досрочное освобождение на срок более семи с половиной лет было разрешено без наличия на то достаточных законных оснований, — сообщили в надзорном ведомстве. — В настоящее время осужденный продолжает отбывать уголовное наказание в исправительном учреждении".
Последние комментарии
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?
Мечтаю, чтобы эта судья с прокурором вечером по дороге домой оказались в подобной ситуации. Продажные твари!!!
Надо при вынесении всех сомнительных приговоров, проверять судей, следователей и прокуроров на предмет коррупционной составляющей.
Во что бабло с правосудием делает. Задержали бы меня с переделанным стволом и патронами Лет 5 как переобуться.Всех собак бы заодно повесили!!!Ну я то не директор а рабочий.