В Тольятти при падении с пятого этажа жилого дома пострадал молодой мужчина

В четверг, 13 июля, по предварительным данным, в двенадцатом часу дня из окна пятого этажа дома по ул. 70-летия Октября в Автозаводском районе упал и получил травмы мужчина в возрасте около 23 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшего была вызвана "скорая". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали ему помощь на месте и увезли его в лечебное учреждение.