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Образование Общество

В журнале Nature вышла статья самарских ученых о росте кристаллов

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Один из самых старых и авторитетных общенаучных журналов Nature опубликовал результаты исследования ученых Самарского университета в составе международного коллектива о разработке универсальной математической модели, позволяющей с высокой точностью воссоздавать форму кристаллов химических веществ самой разной природы, сообщает gazeta.ru.

"В статье мы представили модель для совершенно разных классов химических веществ, таких как цеолиты (неорганические микропористые соединения), ионные неорганические вещества (кальцит), органические кристаллы (мочевина), металлорганические соединения. Сейчас мы работаем над ее применением к металлам, сплавам и интерметаллидам", — рассказал один из авторов, директор Межвузовского научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ), профессор Владислав Блатов.

Разработка международной группы ученых позволит прогнозировать свойства как уже известных, так и еще не созданных природой или человеком веществ и материалов. По словам Владислава Блатова, публикацией заинтересовались британские фармацевтические компании: результаты работы ученых помогут им в создании новых лекарств.

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