В Самарской области воздух прогреется до 31°C

По сведению Гидрометцентра России, во второй декаде июля средняя температура воздуха ожидается около средних многолетних значений.

В пятницу, 14 июля, переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 25… 30°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. В субботу, 15 июля, осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит 13… 18°C, днем 26… 31°C. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Аналогичные погодные условия ожидаются и в воскресенье, 16 июля.