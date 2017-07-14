В пятницу, 14 июля, проводятся плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС в объеме до 19 295 куб. м/с, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

У Самары зафиксировали максимальный за всю историю наблюдений уровень воды в Волге

В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС, по сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", уровень воды у Самары на 14 июля в пределах 30,61 м (на 13 июля - 30,42 м). Этот показатель выше среднемноголетних значений на 211 см. Также они оказались максимальными за весь период наблюдений.

По данным чрезвычайного ведомства, прогнозируется подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков и сельхозугодий примыкающих к бассейнам рек Волги, Сока, Самары, расположенных на территории столицы региона, Новокуйбышевска, Волжского, Кинельского, Красноярского районов.

Напомним, что 13 июля плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС были в объеме до 17 545 куб. м/с. Сбросы обусловлены достижением уровня воды в водохранилище критических отметок из-за обильных осадков.

Ранее спасателям пришлось эвакуировать с отрезанного при разливе реки Криуши пляжа в Новокуйбышевске 42 человека и 27 машин.