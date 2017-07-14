У Самары зафиксировали максимальный за всю историю наблюдений уровень воды в Волге

В пятницу, 14 июля, проводятся плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС в объеме до 19 295 куб. м/с, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
В связи с увеличением сбросов Жигулевской ГЭС, по сведениям ФГБУ "Приволжское УГМС", уровень воды у Самары на 14 июля в пределах 30,61 м (на 13 июля - 30,42 м). Этот показатель выше среднемноголетних значений на 211 см. Также они оказались максимальными за весь период наблюдений.
По данным чрезвычайного ведомства, прогнозируется подтопление низинных участков местности, дорог, дачных участков и сельхозугодий примыкающих к бассейнам рек Волги, Сока, Самары, расположенных на территории столицы региона, Новокуйбышевска, Волжского, Кинельского, Красноярского районов.
Напомним, что 13 июля плановые сбросы воды с Жигулевской ГЭС были в объеме до 17 545 куб. м/с. Сбросы обусловлены достижением уровня воды в водохранилище критических отметок из-за обильных осадков.
Ранее спасателям пришлось эвакуировать с отрезанного при разливе реки Криуши пляжа в Новокуйбышевске 42 человека и 27 машин.
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Как вам не стыдно?!!! Екатерины дома нет и не было. Она не нашлась. В суд надо за такое подавать. Сплошное вранье!!!! И пропала она не 23 июня. Ублюдки, получают деньги и пишут, что попало. Полиция не проводит никаких мероприятий по этому делу! За все заплачено! А Кати так и нет.
Кафе "Веллес", в Куйбышевском районе. У пострадавших диагноз Сальмонеллез.
Найден. погиб. Соболезную родным и близким.
Какая разница кто в какой квартире и по какому адресу себя почувствовал плохо???!!!Где суть информации?? В каком кафе люди отравились, где оно расположено? Куда больше ходить не надо?
Потому что телефон с собой в аквапарке не носят)) А мужик в 2014 "не совсем утонул".... это был сотррудник аквапарка, который привел с собой "женьщину" и прыгнул в атракцион "унитаз"(где вода должна закручиваться по кругу) без воды, разбил голову и всплыл уже нахлебавшись.