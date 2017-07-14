В конфликт жителей ЖК "Арго" с управляющей компанией вмешались власти

В Самаре жители трех 25-этажных новостроек на ул. Ново-Садовой (ЖК "Арго", в районе Самарского университета) вынуждены были обратиться за помощью в мобильную приемную губернатора, поскольку не смогли найти общий язык со своей управляющей компанией.

Коммунальный беспредел

"Наша управляющая компания учинила форменный беспредел, — возмущается житель ЖК "Арго" К.К. Антонюк. — Нам запретили пользоваться лифтами, хотя это общедомовое имущество. Лифты включали только в определенное время по расписанию. Кроме того, люди не могли поднять на грузовых лифтах строительные материалы или мебель. Сотрудники УК аргументировали это тем, что из-за перегруза лифты могут сломаться. Коммунальщики установили охрану, заключили договор с какой-то компанией, и строители повесили люльки, чтобы взимать плату за подъем грузов. Например, стоимость подъема одного кирпича на 24-й этаж составляет 48 рублей".

Поскольку обычные лифты работали строго по расписанию, тем, кто живет на верхних этажах, приходилось не сладко.

"После пяти вечера лифты не работали совсем, — рассказал житель ЖК "Арго" В.Ю. Чурилов. — Например, на 17-м этаже живет семья с маленьким ребенком. И когда они вечером возвращаются домой, им приходится ребенка на руках заносить на 17-й этаж. Кроме того, домофоны у нас были установлены в одностороннем порядке, мнения жителей не спрашивали. Чтобы получить ключи, нужно было заплатить две тысячи рублей плюс дальше оплачивать ежемесячное обслуживание".

Еще один вопрос, который волнует жителей новостроек, — неоправданно высокая стоимость обслуживания квартир: 48 руб. за метр при средней цене в 25 рублей. Но самый больной вопрос — отсутствие горячей воды. Притом что дома были сданы еще в начале года, это благо цивилизации туда так и не пришло.

УК приструнили

Когда жильцы поняли, что не смогут самостоятельно выстроить диалог с управляющей компанией, инициативная группа обратилась в мобильную приемную губернатора. В понедельник, 10 июля, специалисты мобильной приемной вместе с чиновниками из райадминистрации приехали на место, чтобы вместе обсудить возникшие проблемы.

"Большинство вопросов мы сегодня смогли решить, — сказала по итогам разговора руководитель мобильной приемной губернатора Самарской области Е.А. Бабий по итогам беседы. — Управляющая компания идет навстречу. Я думаю, в течение двух недель все напряженные моменты будут устранены. В первую очередь — с горячей водой. Также в течение недели решится вопрос с лифтами (по информации на 12 июля, все лифты в домах работали. — Прим. ред.). И требования по взиманию дополнительной платы с жильцов УК отзывает. Мы сегодня провели первый выезд мобильной приемной, они будут регулярными. Каждую неделю будем освещать итоги работы мобильной группы и докладывать о результатах губернатору".

Представители УК заверили, что вопрос с горячей водой будет решен в ближайшее время.

"Здесь проблема больше технического плана, — рассказал заместитель директора УК "Арго" В. Хрущев. — Как только закончим опрессовку, как только водоразбор будет организован по техническим параметрам котлов по проекту, можно будет подключать и теплоснабжение, и горячую воду".

В августе должен состояться конкурс, в ходе которого выберут новую управляющую организацию для жилого комплекса "Арго". По словам В. Хрущева, их компания планирует бороться за право управлять домами.

Вопросы решаются на месте

Мобильная приемная губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина создана по аналогии с мобильной приемной президента России. Цель проекта — на месте разобраться в проблемах, которые волнуют граждан, и найти решение. Ранее в Самарской области проводили проект "На связи с губернатором". Специалисты администрации главы региона вместе с профильными ведомствами выезжали на место, и люди могли обратиться со своими жалобами и вопросами. Мобильная приемная работает немного по-другому. Сотрудники Главного управления по работе с обращениями граждан и организаций департамента мониторинга общественного мнения администрации губернатора Самарской области будут отбирать наиболее проблемные обращения граждан из числа поступающих к губернатору. И, предварительно проанализировав ситуацию и механизмы ее решения, выезжать на место уже для решения проблемы при непосредственном участии заявителя. К обсуждению ситуации будут привлекать все заинтересованные стороны: местные власти, районных депутатов, профильные ведомства правительства области и т. п. К примеру, если у заявителя в доме предоставляются коммунальные услуги ненадлежащего качества, пригласят представителя управляющей компании, ресурсоснабжающей организации, Государственной жилищной инспекции и т. п. Причем представители ведомств и организаций должны будут не просто прийти, чтобы поговорить, а предложить решение проблемы.

"Приемная губернатора — отличная инициатива, — считает жительница ЖК "Арго" М. Александрова. — Только благодаря ей мы смогли решить свои проблемы".